REVOLUCIJA! Jelena Karleuša uz pomoć VEŠTAČKE INTELIGENCIJE pravi stajlinge! Evo šta pop zvezda mora da ispuni

Jelena Karleuša, kako stvari stoje, pokreće biznis i to modni.

Pevačica koja važi za najboljeg šoumena biz stručnjaka ulazi u modnu industriju i to uz pomoć veštačke inteligencije. Kako Kurir saznaje, pop zvezda je dobila ponudu da sarađuje sa svetski poznatim brendovima kojima će biti glavni posrednik.

- Jelena na dnevnom nivou dobija mnogo poslovnih ponuda. Neke su vezane za muziku, neke za investicije, a skoro je stigla i jedna koja se tiče garderobe, nakita, generalno sve što ima veze sa tim kako dama u svetu šou biznisa treba da izgleda. Tehnologija je uznapredovala i sada postoje programi pomoću kojih se ideje relaizuju drastično brže. Karleuša je uvek išla u korak, ako ne i ispred sveta, i to su prepoznale kompanije koje sa njom planiraju saradnju. Ona bi na neki način bila glavna spona između klijenta i prodavca. Njoj je to interesatno jer prati aposlutno sve što ima veze sa šou biznisom. Ona tačno zna kako bi muzičke, glumačke, ali i generalno javne ličnosti trebalo da se oblače za javno predstavljanje - priča naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, Jelena bi trebala da otvori firmu u kojoj bi bili obučeni i stručnjaci po njenim instrukcijama. - Brendovi sa kojima bi sarađivala su upravo oni koje i sama nosi. Ona bi bila glavni zastupnik za Balkan. Pored muzike to bi joj bio dodatni posao koji će joj doneti odličnu zaradu i to na dnevnom nivou. Imala bi tim ljudi kojim će da rukovodi. Retko ko se razume u odevne kombinacije, šminku, estetski izgled na sceni i van nje kao ona. Ona to živi i na prvi pogled zna šta na nekoj ženi bilo da se bavi pevanjem, plesom ili je domaćica može dobro da stoji. Uz pomoć programa koji kreira to što ona zamisli kljenti će odmah moći da vide rezultet vizealne promene identiteta. Verujte mi super je stvar, samo Jelena da krene u akciju. Ovaj posao će joj dati još mnogo mogućnosti. U svetu to radi Kim, Paris Hilton i možda još dve ili ti slavne ličnosti. To im je usputni posao jer koriste svoju ideju sa veštačkom inteligencijom - završava naš sagovornik.

Kako smo dalje saznali Jelena bi mogla da radi vizuelni identitet svojih koleginica za solističke koncerte, nastupe i da im osmišljava neobične stajlinge u skladu sa njihovim likom i delom i sve to uz saradnju sa poznatim modnim kućama.

- Za sve ovo ne bi morala nigde da mrdne iz kuće, a posao joj ne bi oduzeo mnogo vremena, naprotiv. Dovoljno će biti svega nekoliko minuta da Jelena uz pomoć veštačke inteligencije osmisli stajling za neku ličnost, ali naravno, u početku će to malo sporije ići - zaključio je izvor Kurira. Nismo uspeli da dobijemo komentar od Jelene Karleuše jer je ona blokirala pozive i poruke našoj novinarki.

