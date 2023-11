TAKMIČARI ZANEMELI KADA IM JE SAOPŠTEN NOVI IZAZOV: Moraćete da imitirate Draganu Mirković! Muškarci u haljinama: NEZABORAVNO!

Kao što već znamo, svake epizode slede uzbuljivi izazovi za plesače, pa smo tako mogli da vidimo spoj haus plesa sa folklorom, a ako želite da se podsetite, to uradite klikom ovde.

Dok su se takmičari zagrejavali za predstojeće zadatke, Beba i Jovanka su došle u salu i saopštile im nov izazov:

- Vreme je da se uozbiljimo, a to ćemo uraditi predstavljanjem novog zadatka. Naime, u pitanju je "Lip sink challenge" , a ideja je da svi imitirate Draganu Mirković. Biće jako zabavno, jedva čekamo, a pogotovo da to vidimo od momaka. To podrazumeva da ćete morati kao kreativni umetnici da se obučete, našminkate, uradite frizuru, obuću, ali gluma i imitacija. Skinite nekoliko njenih tipičnih pokreta i onda to uvrstite u vašu imitaciju. Deluje lako, ali nije uopšte, morate iznesete ličnost, gestikulaciju, pokrete na bini...

foto: Kurir televizija

Potom su u šešir stavile papiriće sa pesmama, pa su takmičari tako dobili konkretnu koreografiju koju treba da izimitiraju, te su se posložili u kolonu i krenuli, a tu scenu možete pogledati u sledećem videu:

05:17 Izvlačenje pesama iz sesira

- Svi su dobili zadatak da imitiraju Draganu, dakle više je do njih koliko gledaju njene pesme, spotove, koncerte... Moraju da skinu njen stav tela, pokrete... Mislim da će momci teže da se snađu, ali smo pokušale da ih opustimo, da daju ono najbolje od sebe. Ako se opuste i zezaju, kao na žurci, provešće se super, a ako im je neprijatno, neće ispuniti zadatak - rekle su članice žirija Beba i Jovanka.

Potom je ceo izazov komentarisala i Dragana Mirković:

- Imala sam specifične pokrete, verujem da će sve te specifične pokrete izimitirati. Kada je samo pevanje u pitanju i pokreti pri pevanju, to nisu koreografski, već moji lični koji mi dolaze dok pevam. To nije lako, a posebno muškarcima. Smatram da će biti jako zabavno!

U narednom videu možete pogledati delić atmosfere povodom uvežbavanja za ovaj izazov:

01:58 Uvežbavanje izazova

Muški deo takmičara se pretežno opustio, a kako i ne bi kada je atmosfera na maloj sceni veoma druželjubiva i zabavna.

Tako se osetio i Stefan Vukašinović, koji je pri uvežbavanju imao samo jednu rečenicu kao komentar:

foto: Kurir televizija

- Daću sve od sebe da budem Dragana!

Bonus video:

01:41 DRAGANA MIRKOVIĆ POTPUNO RAZOTKRILA ESTRADU! Skinula sve maske i priznala: Nisam se dokazivala tokom KARIJERE, sve se desilo...