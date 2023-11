OVO JE ISTINA O DRAGANI KATIĆ I NJENIM SINOVIMA! Svi je gledate kao voditeljku, a privatno je skroz nešto drugo, OTKRILO SE

Voditeljka Dragana Katić godinama unazad je na malim ekranima, ali van emisija koje vodi, javnost je retko može videti u drugim emisijama i na javnim događajima na kojima brojni poznati jedva čekaju da budu viđeni.

Isto kao što bira gde će se pojaviti, čiji rad podržati, Dragana sama bira i šta će obući, a za naše kamere naglasila je da je nekada bila primorana da se ponaša i bude odevena onako kako joj se ne dopada i ne prija, samo zbog trendova.

-Sada se to dešava jako retko, poslednjih godina ne. Naravno, imala sam premašaje u svojoj karijeri. Imala sam ih i u skorije vreme, ali retko se dešava da obučem nešto što mi se ne dopada i u čemu se ne osećam prijatno. Imam svog stilistu i mogu da se pohvalim da mogu da iznesem sve ono što želim da nosim. Više ne moram da pošto-poto pratim trendove, u smislu: „Radim emisiju, šou program, pa moram da budem u šljokicama, perju, u kratkom, uskom...“ – iskrena je bila Dragana, pa priznala da, kada su u pitanju odevne kombinacije, često ima pomoć od strane svojih sinova.

-Oni meni znaju da kažu i „Jao, mama, šta si to obukla?“, ali i „E, mama, to ti super stoji“, kako ne. To je tako oduvek, od njihovog ranog detinjstva, posebno Boban, koji je arhitekta i koji jako voli dizajn. Jedno vreme je i radio nešto na tom polju, a i još uvek radi i stvara i ima ambicije na tom polju. On jako često ume da mi kaže da mu se nešto ne dopada, ali isto tako i da mu se dopada. Poslednjih nekoliko kombinacija koje sam nosila su mu se jako dopale.

Voditeljka je oba sina, Bojana i Bobana, odgajila sama i neretko govori o tome koliko je ponosna na njih. Obojica su veoma uspešni i srećni, a nasledili su brojne Draganine osobine, kako dobre, tako i loše.

-Oni imaju ono što ja najviše volim i kod sebe i što sam i ja nasledila od svojih roditelja, a to je poštenje. To mi je najvažnije, samo da su pošteni, a sve ostalo će oni izgraditi sami, i svoj uspeh i sve što treba. Volim i što su tvrdoglavi. Meni je to nekada smetalo, jer sam mislila da je to kamen spoticanja, ali ne. To je sjajno zapravo, to je osnov za upornost i treba tako da bude. Volim što zbog tvrdoglavosti sučeljavamo mišljenja, volim što se vrlo često ne slažemo, jer tada imamo priliku da pokažemo da imamo svoje mišljenje – bila je iskrena ona, pa otkrila koji je najvažniji savet dala svojim naslednicima:

-Rekla sam im: „Moraš da radiš na sebi non stop. Moraš da se obrazuješ“. Posebno zato što je danas brzo vreme. Ja i sada, u ovim godinama, gledam svoje kolege, kako oni rade, a gledam i sebe,još uvek i tražim ispravke i pokušavam da to uradim. Rad je osnova apsolutno svega. Bez rada i upornosti nemate ništa. Jako je važno biti obrazovan, jer ćeš onda da iskočiš iz mase.

Dragana se potom dotakla i njenih mladih koleginica, koje nisu obrazovane, a popularnost su stekle uglavnom preko rijaliti formata.

-Znate šta, može da se prođe i kurs novinarstva, obuka, a možeš biti i prirodni talenat, ali moraš da radiš na sebi i to nadograđuješ. Danas je neki drugačiji stil u odnosu na vreme kada sam ja počinjala. Ni ne treba da bude sve isto, treba sve da napreduje, možda i nazaduje, ali u svakom slučaju da ima promena. Ne podržavam to da nekome odmah daš mikrofon u ruke, jer smatram da mediji treba da imaju odgovornost prema širokim narodnim masama i ljudima koji te gledaju, pre svega mladima. Samo iz tog razloga to ne podržavam. Smatram da je jako važno da taj neko prođe kroz određenu proveru, a obrazovanje i rad na sebi se vidi.

