"MARIJA JE MONSTRUM" Đedović progovorio o odnosu majke i ćerke: Miljana se privatno žali na nju i kuka...

Marko Đedović je Lazaru Čoliću Zoli otkrio detalje razgovora koji je imao sa Miljanom Kulić, pa izneo šok tvrdnje o njenom odnosu sa majkom Marijom Kulić.

foto: Printscreen

- To je ona, ne laže. Ja joj kažem da ne verujem šta se dešava. Ona priča sad kad je bila bolesna da je Marija po ceo dan pričala sa Anom Ćurčić. Ja sam joj rekao da je njena mama dobro poznaje i navede je da se posvađa sa 50 ljudi ovde. Majka valjda treba da više brine o njoj nego ja. Samo nemoj ovo da koristiš u razgovoru sa njom jer će prestati da mi priča istinu. Zamisli ti koji je to monstrum. Ona se i privatno žali i kuka na majku. Plakala je, bolesna, ima temperaturu. Pita me što je Bebica onako postupio, pa njega je Marija prva pljuvala - rekao je Đedović.

foto: Youtube/Zadruga

Inače, Miljana je već dugi niz godina na malim ekranima i bila je deo različitih rijaliti formata, te su svi gledaoci navikli na to da je Kulićeva potpuno promenila navike i prilagodila se životu na imanju u Šimanovcima.

Međutim, Učesnica "Elite" je otkrila da bi želela da izađe iz rijalitija i da više ne može da funkcioniše u bilo kom vidu ovakvog televizijskog formata.

foto: Ata images

Ona je u razgovoru sa Markom Đedovićem otkrila da je imala razgovor sa produkcijom i da im je rekla koji su njeni predlozi, ali ne zna da li će to biti prihvaćeno.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

03:40 Miljana Kulić - Ja sam najlepša na svetu