"NIJE NAM SE DALO!" Dado Polumenta razočarano progovorio o svom odnosu sa Karleušom: Otkrio NEPOZNATE DETALJE

Dado Polumenta nedavno je izbacio novi album, a kako je prošlo punih deset godina od njegovog poslednjeg ostvarenja, mnogi su ovo povezali sa tim da se isti period čekao i na novi album Jelene Karleuše, s kojom je pevač trebalo da snimi duet.

Naime, Polumenta je otkrio detalje saradnje sa svojom koleginicom, te priznao da je pesma čak bila spremna, ali da do snimanja dueta ipak nije došlo.

- Nismo to realizovali, iako vam ne mogu precizni objasniti zbog čega nismo… Ja sam uradio pesmu "Ti si mi sve" i mi smo se nalazili u studiju, njoj se pesma svidela, ali kad je trebalo da se realizuje i snimi, nije došlo do toga. Ne znam kako bih to opisao osim kao neki sudbinski momenat, da nam se nije dalo, bar za sada, da snimimo duet - istakao je Dado, te priznao da još uvek ima nade da dođe do saradnje:

foto: Kurir televizija

- Ja još verujem da ćemo nekad snimiti duet, tim više što Jelenu jako poštujem i smatram da je ona mega talentovana za ovaj naš muzički i šoubiznis. I verujem da smo neverovatan spoj, jer smo zajedno radili i gostovanja, pa zato očekujem da, ako se nije dalo sada, da će se u budućnosti desiti možda i nešto mnogo veće u našoj saradnji - rekao je pevač.

foto: Ata images

- Čak mislim da je i ona tako nešto shvatila da energetski ova pesma nije bila za nas dvoje i da treba sačekati neku drugu. Ja Jelenu i cenim baš zbog toga kako ona gleda na sve u vezi posla, kako pakuje, doživljava, koliko je ona umešana u svaki njen tekst pesme, aranžman, spot, sve, sve, sve... I verujem da je želela i da želi da, ako već uradimo nešto zajedno, to bude i nešto najbolje - rekao nam je Dado koji je pomenutu numeru umesto sa Karleušom snimio sa koleginicom Linom.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

02:30 SVAKI USPEŠAN ČOVEK TREBA DA IMA SVOG PSIHIJATRA! Dado Polumenta progovorio o braku i zbog čega je njegov novi album poseban!