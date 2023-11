"RETKO SE ČUJE PESMA KOJA 'MIRIŠE' NA ONO VREME" Marković o saradnji sa poznatim košarkašem: Zdušno je prihvatio MOJ POZIV

Čeda Marković, pevač, gostovao je u emisiji Kurir televizije "Puls Srbije" kod poznatog voditelja Ivana Gajića, koji je razgovor započeo pitanjem:

- Da li je Vaš moto da vam život bude pesma? - pitao je Gajić, ukazujući na pesmu Markovića, koju je posvetio majci.

- To je bila neobična želja da se najbližoj osobi posveti pesma, a to je majka - odgovorio je Marković.

Kada se čovek profesionalno bavi izvornom muzikom, kako kaže Marković ne može od toga da živi, a on je uvek bio tog stava da narodna muzika nema alternativu:

- Izvorna muzika. Bio sam jako tvrdoglav, a kasno sam počeo da snimam hitove. Retko se čuje pesma koja "miriše" na ono vreme. Nema takve kao što je "Udade se Jagodo" ona je izvorno tamo sa Brezovice, iz Siriničke župe na Šar planini - rekao je Marković.

Nakon što je za gledaoce Kurir televizije otpevao pesmu "Stani suzo izdajice", prokomentarisao je kako dolazi do pesme koja zaista sadrži poeziju, a ne šturi tekst.

- Mislim da je teže doći do dobre pesme, a lakše je doći do kompozicije. Danas se muzika prepliće po svim meridijanima, od juga do severa i zapada do istoka... - rekao je, pa ispričao kako je došao do saradnje sa poznatim košarkašom Svetislavom Pešićem:

- To je skoro bilo, on je proglašen za Skadarlijskog boema godine, pa su me pozvali da učestvujem i otpevam pesmu "Oj devojče Piroćanče" i onda sam njega pozvao što je on zdušno prihvatio! - ispričao je kroz smeh Marković.

On je, pored svih uspeha skoro proslavio 40 godina braka, što je vrlo retko za nekog iz muzičke branše.

- Živeo sam stihijski kako mi se prohtelo, a opet sa obavezama prema porodici i ne znam... Ne znam kada je sve to prošlo... - rekao je setno Marković.

