"MISLIO SAM DA JE BOLESTAN" Tonči Huljić otkrio kako je shvatio da mu je Petar Grašo zaveo ćerku: On je LOŠ PRIMER za sve muževe

Petar Grašo i Tonči Huljić imaju vrlo zanimljiv odnos, a bili su bliski i pre nego što se pevač oženio Hanom.

Pevač Petar Grašo jedan je od najomiljenijih izvođača u čitavom regionu, a njegove balade obožavaju se već dugi niz godina. Osim njegove muzičke karijere, u fokusu je i njegov ljubavni život, a poznato je da je Grašo u braku s Hanom Huljić Grašo, s kojom je 2022. godine dobio i ćerkicu Albu.

Hana je ćerka Tončija Huljića, a njegov odnos s Grašom više je nego zanimljiv, jer su oni bili i prijatelji i saradnici pre nego što se Petar oženio Hanom.

Neke zanimljivosti iz svog odnosa Petar Grašo i Tonči Huljić otkrili su u najnovijoj epizodi "Knjazališta", autora i voditelja Roberta Knjaza. Naime, u emisiji je gostovao Petar Grašo, ali se nekoliko navrata pojavio i njegov tast Tonči Huljić.

U jednom trenutku emisije, Huljić je otkrio i kako je shvatio da je Grašo zaveo njegovu ćerku Hanu, kojom se na kraju i oženio i dobio ćerkicu Albu, čime je Tonči postao i deda po prvi put!

- Shvatio sam da se nešto događa između njega i moje kćeri kad on više nije imao primedbi. Dođemo u studio, snimimo pesmu i njemu je sve ok. Složi se sa mnom svaki put, nema problema, razgovori teku normalno. Mislio sam da mu je nešto. Da mora doktoru. Mislio sam da je bolestan - rekao je Tonči Huljić.

Tonči i Petar govorili su o svom odnosu, a njihova međusobna "podbadanja" publici su uvek interesantna!

- Kakav je Tonči Huljić kao tast? Ja sam njemu odličan, a on je meni očajan - u šali je rekao Petar i dodao:

- Dok kuvam vređa me da to sigurno neće biti dobro, onda kad ja to skuvam, sve pojede, sve popije, onda vi procenite ko je kome tu dobar - rekao je za "In Magazin" Grašo.

Na Petrov račun šali se i Tonči.

- On je loš primer za sve muževe, čovek koji je toliko briljantan u kući, da su mi svi prijatelji koje sam doveo tamo sa ženama rekli da ih ne dovodim više tamo da to gledaju. Čovek stvarno kuva da je to neverovatno. Tako da mu ja nemam šta deliti savete, a i nema gore stvari nego kad se baka i deda previše petljaju, petljaj se koliko oni traže - ispričao je jednom prilikom Tonči.

