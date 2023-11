"PREKO SAM ULTRA ZVEZDA, OVDE SAM RADNI PEVAČ!" Dado Polumenta otkrio za Kurir: Smorio sam se na koncertu Dina Merlina ZBOG OVOGA

Dado Polumenta, koji je otkrio da piše knjigu, kao i da planira da snimi film, nedavno je održao promociju novog albuma koji je nazvao po ćerkici.

U spektakularnoj promociji prisustovala je čitava njegova porodica i prelepa supruga Ivona.

Da li je ljubav između njih dvoje bila na prvi pogled?

- Mogu da kažem tako da je bila ljubav na prvi pogled. Mi smo prvo srađivali na spotu, i skapirao sam da je Ivona jedan veliki profesionalac što se tiče tog poslovnog dela. Pored toga, zaista je jedna osoba koja je probudila u meni sve nešto najlepše. Zahvalan sam joj dok sam živ - rekao je pevač.

Radi punom parom, a ono što je poznato je to da je tražen i u inostranstvu.

Gde najviše voli da nastupa?

- Mnogo više radim preko. Ali evo recimo prošli vikend sam bio u Beogradu, u Tarapani, to je bilo nešto nestvarno. Znači, vratilo me ono u vrijeme kada sam radio po splavovima i klubovima u Beogradu i beogradska publika je zaista specifična i oni ko ga vole, vole. I to je bilo od prve do posledne pesme delirijum. Mi smo sutra uveče otišli kod Dina Merlina na koncert i ja sam se smorio, kod lika kog najviše volim koji mi je veliki uzor. Noć prie toga sam imao nastup i taj adrenalin i ta publika i to sve i kompletan taj moj repertoar, doživio sam šok neki energetski definitivno. I onda sam se smorio na Merlinu koji je najveća zvijezda. Zaista, specifična jedna situacija - rekao je pevač i dodao:

- Gore sam ultra zvezda, a ovde sam neki radni pjevač koji sam i bio godinama. Ali ovde su mi mnogo bliži ljudi i repertoarski i sve ono nešto što mogu ovde da pevam, to gore ne prolazi.

Svojim novim albumom najavio je povratak na veliku scenu, te i da trenutno radi na zanimljivim projektima koji će uskoro ugledati svetlost dana.

