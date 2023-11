"OPERISAN MI JE TUMOR NA DOJCI" Slađa Delibašić o teškim trenucima: Imala sam sreće, s majčine strane su svi umrli od kancera

Slađa Delibašić je pre nekoliko godina imala ozbiljne zdravstvene probleme, o kojima nije htela javno da priča, ne želeći da taj način stiče publicitet.

Međutim, nedavno je u jednoj emisiji slučajno izustila da je imala operaciju dojke i da se od tada redovno kontroliše. Kako bismo saznali o čemu se tačno radi, pozvali smo denserku i pitali je.

foto: Nemanja Nikolić

Stresan period

- Imala sam dosta zdravstvenih problema u tom periodu. Prvo sam operisala koleno, zapravo meniskus, pa potom polipe na glasnim žicama, a onda su mi u toku tih pregleda ustanovili i da imam promene na dojci. Sasvim slučajno su lekari to otkrili. Tada su mi operisali dojku i žlezde ispod pazuha. Ustanovili su da je u pitanju tumor, koji je, na svu sreću, bio dobroćudan. Da se to tad nije otkrilo, ko zna šta bi kasnije bilo, jer je zahvatilo i pazuh, imala sam dosta sreće - kaže Slađa.

Delibašićeva napominje da je ovo bio jako stresan period u njenom životu, u koji ni sećanjem ne želi da se vraća, ali je svesna toga da je tema važna, pa je zato odlučila da sada priča o tome.

foto: Nemanja Nikolić

- To je bilo pre deset godina, ja sada vodim računa o svemu tome, idem redovno na kontrole, lekari prate moje stanje ukoliko dođe do nekih promena. Mada, moram da kažem da sam i pre redovno sve pratila i kontrolisala. Nisam želela da pričam o svemu tome da neko ne bi tumačio da na taj način skrećem pažnju na sebe. Ali kad ste me već pozvali zbog toga, onda želim javno da apelujem na sve žene, ali i na sve muškarce, da vode računa o svom zdravlju. Prevencija je najvažnija, jer ako se bolest otkrije na vreme, sve može da se izleči. Moja sestra je nedavno isto imala taj problem, kancer dojke. Na svu sreću, sve se dobro završilo, uspela je da se izbori - govori nam ona.

foto: Printscreen/Instagram

Porodično nasleđe

Denserkina majka je preminula od kancera dojke u 37. godini, što je za celu porodicu bila velika trauma. Slađa je tada imala nepunih 12 godina. - U mojoj familiji s majčine strane skoro svi su imali tu bolest, kojoj ne želim ni ime da izgovorim. Mislim da to ima veze s genetikom i nasleđem. Osim mame, od toga je umro prvo jedan ujak, a nakon toga i drugi. Stvarno tragedija. Ali, na sreću, sad je vreme drugačije. Kad je moja mama bila bolesna, vodili smo je svuda na razne terapije, i tamo u Kosovskoj Mitrovici i u Beograd. Njoj su odstranili obe dojke, ali, eto, ništa nije pomoglo. Danas je medicina mnogo napredovala. Želim da kažem i da ljudi ne treba da žive u strahu od toga jer i autosugestija može da izazove svašta. Ono čega se plašite može da se prizove ako stalno mislite o tome - zaključila je Slađa.

Kurir.rs/ Marko Jović

