"ČESTO ČUJEMO SVAĐE IZ STANA, BUČNI SU" Komšije razvezale jezik o Zlati Petrović i njenom sinu: Mnogi mlađi su se lomili oko nje

Nakon što se pevačica Zlata Petrović već drugi put posvađala sa sinom Jovanom na slavlju Radiše Trajkovića Đanija, mnogi su počeli da pričaju o njihovim porodičnim odnosima. Uputili smo se u komšiluk Zlate Petrović i Jovana.

- Jovan je dobro dete, žao mi je što se tako u javnosti predstavio kao neko ko viče na majku i psuje je. Malo je temperamentan, uostalom kao i Zlata i Peja. Često se čuje svađa iz njihovog stana, ali oni su tako prirodno bučni. Ne verujem da se tu radi o porodičnom ugnjetavanju, nego tako komuniciraju, kaže komšija Rade koji o pevačici ima reči hvale.

- Ona je sposobna žena, dobro izgleda i svi se ovde okrenu kada prođe. Nema kome ne bi pomogla kada može, a klinac je prizeman, tako ga je vaspitala. Radio je razne poslove, kako bi u kuću doneo novac.

foto: Damir Dervišagić

Komšinica koju smo sreli u blizini, nije fan pevačice.

- Mislim da to kako oni komuniciraju niti je lepo, niti je pristojno. Ali on nije imao od koga da nauči. Poštujem svaku profesiju, ali ja se sećam trenutka kada je nju Saša Popović hteo da izbaci ili je izbacio iz Granda, zato što je usnimljena kako vrši nuždu pored auta. Eto, meni je to bilo dovoljno da shvatim sa kim imam posla, kaže ova gospođa koja nije želela da je imenujemo.

Drugi komšija kaže da je Zlata uvek bila zavodnica.

- Dugo godina ona tu živi, uvek je bila zavodnica. Razni momci, mnogo mlađi od nje su se lomili da budu sa njom. Sina njenog dugo nisam video, mislim da se čak odselio i da živi sa devojkom ali nemojte me držati za reč da je to zaista tako. Ona je “žena iz naroda” i često se sa njim znala posvađati nasred ulice, bez pardona ili obzira da li je neko gleda i sluša. Temperamentni su oboje pa bude tu i psovki i svega. Dok je bila sa Pejom, čini se da se malo smirila ali joj Hasan u životu nije trebao, kroz osmeh kaže Dragan.

foto: Damir Dervišagić

Na obližnjoj pijaci i u marketima Zlatu vole.

- Ona je laf, uvek plati više nego što treba, ostavi bakšiš. Sama vuče i tegli kese, robu. Pravi zimnicu, skoro je kupovala sve što joj treba. Ima tu i svoje omiljene prodavce kod kojih kupuje. Svi vole kada dođe, bučna je pa priča i dovikuje se sa prodavcima, volimo je, kaže Ratko, dok Smilja dodaje:

- Vole je više muškarci, nego žene jer dođe u helankama i zategnuta, ali i izgleda kao bomba za svoje godine. Čitali smo to kada joj je sin odbrusio, ali to je mislim standardno kod njih. Jednom je dolazila sa njim, pomaže joj nema šta. Žive zajedno, a u dobrim je odnosima sa Pejom. Kažu da ih vide zajedno svo troje na ručku ponekad.

Bila nerazdvojna sa Gocom Božinovskom Komšinica koja poznaje Zlatu kaže da su ona i Goca Božinovska bile nerazdvojne, ali da ih u poslednje vreme ne viđaju. - Valjda Goca sada oko unučića ima obaveza, pa se ređe šeta po kafićima dok Zlatu viđamo i dalje. Njih dve su sličnog karaktera, pa i kada ih vidite zajedno one se non stop smeju. Vole da popiju, a bogami i dobro podnose alkohol, mogu mnogo da popiju da im ne bude ništa. Jednom su sedele tu u obližnjoj kafani, napile su sve muškarce za stolom, otkriva komšinica i ističe: - Bile su uvek tu jedna za drugu kada je bilo teško i mislim da se nikada to neće promeniti, bez obzira da li se viđaju često ili ne.

kurir.rs/blic

Bonus video:

01:13 ZLATA PETROVIĆ JE OSTAVILA NA CEDILU U NEZGODNOJ SITUACIJI?! Maja Nikolić: Tražila sam pomoć, rekla mi je DOSTA SAM TI POMAGALA!