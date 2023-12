"30 STUDENATA ME JE GLEDALO GOLU!" Maja Nikolić otkrila da ju je porodio naš POZNATI MUZIČAR: Rešila da mu se OSVETI

Pevačica Maja Nikolić nedavno je prvi put otkrila kako je izgledao njen porođaj.

Maja je naime okrivila Sandra , iz grupe "Prslook", jer je doveo 30 studenata što je njoj bilo veoma neprijatno.

foto: Kurir televizija

- Sandro Marković, iz grupe ''Prslook bend'' je doveo trideset studenata da gledaju moj porođaj u Nišu. Sandro ih je doveo na praksu, jer me je, gospodin, doktor Prsluk bend porađao. Svakog drugog da mi je to uradio, zgazila bih kolima, ali samo njemu sam oprostila - istakla je ona.

foto: Privatna arhiva

Ipak, Maja ne odustaje od osvete.

- Vratiću mu jednog dana za sve one studente koji su me gledali raskrečenu, kad tad. Ne daj Bože da vas je neko poput njega porađao. Ja se porađala trinaest, četrnaest sati, a on upada sa trideset studenata, a ja kukam. Kaže, Sandro: "Evo došli studenti da vide Maju Nikolić, zvezdu golu". Pa, mi onda kaže: "Je l' mogu samo studenti na praksi da te vide", a ja kažem, "Marš kretenu"- ispričala je ona u emisiji "Prslook again na B92".

