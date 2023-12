NAŠ POZNATI PEVAČ POSTAO OTAC! Ćerki dao ime koje znači anđeo, a kuma Milica Todorivić objavila PRELEPE VESTI!

Lepe vesti podelila je na InstagramuPoznati pevač i bivši učesnik "Zvezda Granda" Stevan Anđelković i njegova supruga Nataša dobili su ćerku Đinu.

Lepe vesti podelila je na Instagramu njegova koleginica i bliska prijateljica Milica Todorović.

foto: Printscreen Instagram

- Stigla ljubav kumina! Dobro nam došla Đina - napisala je Milica, inače venčana kuma Stevana i Nataše.

Podsetimo, pre nego što su se venčali, par je bio u vezi 11 godina, a Nataša mu se na prvu nije dopala.

foto: Damir Dervišagić

- To je neverovatno zaista. Njen stav, držanje, kako razgovara, sve mi se svidelo. Tad sam joj tek video i oči, usne, kosu, sve. Sa druge strane, ona je bila zaljubljena u mene dok me nije upoznala. Kada me je videla uživo, razočarala se, nije joj se dopalo ni kako sam se obukao. Ali kasnije je sve proradilo - priznao je Stevan.

Takođe, njihova prva bračna noć bila zaista za pamćenje.

- Krenuo sam da joj skidam haljinu, želeli smo da imamo prvu bračnu noć, ali onda nam je njena rodbina u 5 ujutru pozvonila na interfon, jer nisu mogli da nađu smeštaj. Izašla je da im pomogne, ja sam za to vreme zaspao. Kada se vratila, nije mogla da me probudi i zajedno sa komšinicom je morala da obije vrata, kako bi ušla u stan. Pravo ludilo - ispričao je pevač.

Kurir.rs/Blic/K.M.

