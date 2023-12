PRIJA ZABRANILA FILIPU DA RADI S DRUGIM PEVAČICAMA: Iz naše kuće ništa neće otići dalje! Samo ONA ima mogućnost za saradnju

Aleksandra Prijović zabranila je suprugu Filipu Živojinoviću da radi s drugim pevačicama. Kako navodi naš izvor, ona želi da njen muž bude samo njen saradnik, eventualno i Brenin, ukoliko ona to poželi.

Otkako je Prija počela vezu, a kasnije i uplovila u brak s Filipom, koji je s vremenom postao i autor njenih pesama, ali i producent, njena karijera je podignuta na viši nivo. Za samo nekoliko godina postala je jedna od najvećih zvezda u regionu. Sa samo 28 godina pevačica je napunila najveće hale širom regiona, čak 14, zakazala je i nove, za godinu pred nama, a ono zbog čega ljudi ovoliko obožavaju pevačicu, pored njenog glasa, jesu i pesme, koje je između ostalih autora pisao i njen suprug.

foto: Ata images

Pre nego što je krenuo Aleksandri da radi pesme, on je sarađivao samo s Lepom Brenom, kojoj je uradio veliki hit "Boliš i ne prolaziš". Međutim, mnoge pevačicine koleginice poželele su da Živojinović i njima napiše pesmu, ali kako naš izvor kaže, Aleksandra se protivila tome, pa do toga nije ni došlo.

- Mnoge pevačice su oduševljene Aleksandrinim uspehom, ali i njenim pesmama. Jedna njena koleginica poželela da i ona na svom albumu ima Filipovu numeru, ali Prija nije dala. Rekla je, kako sam čuo, da iz njihove kuće pesma nigde neće izaći, da može da radi za nju ili za Brenu. Njenoj koleginici je to bilo čudno, ali se nije naljutila, već je kontaktirala s nekim drugim producentima i tekstopiscima, koji su joj napisali nove pesme. Čuo sam da su još neke bile zainteresovane da im Živojinović bude saradnik, a to me ne čudi, jer su sve pesme koje je napisao postale hitovi. Zasad je tako, sad vreme će pokazati da li će se nešto promeniti i da li će Filip u budućnosti sarađivati i s drugim pevačicama - rekao je izvor za Kurir.

foto: Nemanja Nikolić

Pokušali smo da dobijemo Aleksandrin komentar, ali u tome nismo uspeli. Podsetimo, Lepa Brena je nedavno u intervjuu za hrvatske medije izjavila da je Prijovićka stigla u tim Real Madrida.

- Mislim da je Aleksandra negde bila, kako da kažem, predodređena za tu priču, u nekoj sudbini, ali je ipak došla u ozbiljan tim, ona je došla u jedan Real Madrid - počela je Brena, a onda odala veliko priznanje Filipu, sinu njenog muža Bobe Živojinovića.

- Filip je završio jedan od deset prestižnih fakulteta, Univerzitet Rajs u Hjustonu, završio je menadžment i diplomirao psihologiju. Drugo, radio je godinu-dve sa mnom i njih dvoje su se nekako spojili, venčali... Njen talenat, njegova organizacija... Ona je magična bila za tu publiku, a tu vam je i dobra produkcija, organizacija, način i stil oblačenja, intervjui... Pazite, to vam je ozbiljna mašinerija! Ne možete danas bez ozbiljnog producenta da budete velika zvezda. Lepa Brena je imala Slatki greh i imala je ozbiljnog producenta koji se zvao Raka Đokić. S takvom ekipom, koja mi je pomogla da budem ta koja će sijati, uspela sam uz njihovu pomoć. Tako je i Aleksandra, lepa, mlada, zgodna, talentovana... Udružili su se, jednostavno, njih dvoje, spojili sve to - istakla je Brena na Fejs TV.

Kurir.rs

Bonus video:

02:31 NEPRIJATNO SE OSEĆAM KADA MI PRIĐU FANOVI! Aleksandra Prijović otkrila: Krenu da plaču, ja se uspaničim, NIŠTA NE RAZUMEM