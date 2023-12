NAKON TURNEJE SE VRATIO RAZOČARAN: Žika Jakšić o neispunjenim očekivanjima: "Bio sam tamo skoro mesec dana..."

Voditelj Žika Jakšić često putuje i obilazi razne destinacije, a kako je ispričao jednom prilikom tokom turneje je bio u Australiji i iznenadio se jer tamo nije video kengure kao što je očekivao.

- Bio sam na turneji tamo i nisam video kengura. Bili smo tamo skoro mesec dana, nigde kengura nisam video, a kada pomisliš na Australiju misliš oni hodaju pored puta – požalio se Jakšić, što je potvrdila i jedna gospođa koja živi tamo, a koja je bila u podršci u njegovoj emisiji "Nikad nije kasno", koja kaže da ih je gotovo nemoguće videti u prirodi.

Žika Jakšić je, inače, jednom prilikom otkrio kako je dobio nadimak.

– Bio sam jako emotivan kao dečak u osnovnoj školi, nervirao sam se za svaku sitnicu, pa su me drugari nazivali živcem. U srednjoj školi je to usvojeno kao moje ime, a vezano je za pesmu Riblje čorbe ,,Žika Živac“. To mi je ostalo kao ime, jedino me pokojna majka zvala Saša. Ne znam da li me je iko ikad zvao pravim imenom – ispričao je voditelj svojevremeno.

