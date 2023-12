NAKON RAZVODA PAO U DEPRESIJU A ONDA JE MORAO NA HITNU OPERACIJU! Pevač progovorio o teškom periodu: Bio sam zreo za psihijatra...

Vladan Savić frontmen Magla benda otkrio je kako se oseća nakon borbe sa depresijom koju je imao prošle godine, a pored toga je progoovrio i o hitnoj operaciji koju je imao.

- Život je prebrz pogotovo u Beogradu i to sve što nam je nametnutno sa tim socijalnim mrežama, sve je to užasno. Same te socijalne mreže bacaju ljude često u depresiju i u ovu modernu bolest koju zovu anksioznost, ja smatram da svako treba da ide kod psihologa i da je to normalno danas. Ja sam išao kod psihijatra i pomogao mi je, ja sam bio zreo za psihijatra, a ja to ne želim da krijem, ne želim nikome da se oseća loše kao što sam se ja osećao - rekao je pevač pa je otkrio da li je sada srećan.

- Tada mi je trebalo da budem sam da shvatim neke stvari, a sada sam srećan, jer sam upoznao nekoga ko je potpuna suprostnost i ko je potpuno drugačiji i nekoga sa kim želim da provede život.

Nakon toga Vladan se osvrnuo i na hitnu operaciju koju je imao:

- Nisam nikada želeo da pričam o tome, imao sam neke ciste na glasnim žicama, i jako sam teško podneo tu pauzu, bilo mi je krivo što sam imao pauzu i što nisam pevao na mnogim veseljima koje sam želeo. Krivo mi je ali ta operacija je bila hitna, u petak sam bio na pregledu u ponedeljak na stolu, a sada sam srećan jer mi je vokal nikad bolji - dodao je Vladan.

