"POHAPSIO BIH SVE ŠTO SNIMAJU KAVERE, BEOGRAD JE POSTAO GLUV!" Hasan Dudić otkrio: Nudili su mi samo 500 evra za pesmu

Hasan Dudić gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiju Puls Srbije gde je govorio o kaverima i njihovom ogromnom broju danas.

- Ove kavere što snimaju ljudi, ja bih njih pohapsio. Zašto? Moj kolega i moj pevač koji peva neke moje pesme, čuveni Acko Nezirović. On što god snimi, krvavo radi i plati pesmu. Dođe neki pevač i presnimi mu pesmu. Srbija je ogluvela što se tiče prave pesme. Počelo je da se peva sve i svašta. Uspeli su da ogluve Beograd sa pesmama "Mrdni starka, evo 'iljadarka, mrdni opet, evo dvije opet" - rekao je Dudić.

Potom se dotakao jednog svog doživljaja.

- Zove me neka dama, kaže dobar dan i predstavila se kao menadžer i kaže moja grupa želi da prepeva tvoju pesmu "rano moja, rano ljuta". Mi bi uradili spot, platili bi dobru cifru u velikom studiju. Ja sam im tu rekao da dobar spot nije manje od 5-6 hiljada evra ako recimo radi Dejan Miličević. Studio imaš i za 300 evra, ali ako hoćeš dobar to ti je od 2 pa do 10 hiljada evra. Kaže ona mi ćemo sve tako najbolje i kao odlučili smo da tebi damo 500 evra za pesmu. Rekoh vidite, čuvajte vi te pare te, trebaće vam. To je mnogo skupa pesma, vi nemate para to da platite - ispričao je Dudić.

