Pevač Acko Nezirović gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde se dotakao svojih početaka.

- Mene je Zoran Kalezić doveo u Beogradu. Mi smo prijatelji familijarno. Njegov otac je bio spiker radio "Titograd", a moj otac je bio prvi radioharmonikaš. On je mene kao klinca poznavao. Kada smo se sreli u tom hotelu gde sam ja svirao, on je došao tu da gostuje. Kada me je čuo rekao je "mali ti si sjajan, meni je moralna obaveza da te odvedem, pošto je tvoj otac mene učio da pevam. Ti ideš u Beograd sa mnom" i odvede me - rekao je Nezirović i dodao:

01:09 ZORAN KALEZIĆ ME JE OTKRIO I ODVEO U BEOGRAD! Pevač progovorio o počecima: Radio sam sa Kemišom, ali se sve RASPALO zbog BEČA

- Odveo me je 1986. godine kod Kemiša i tada sam ga upoznao. Bio je dogovor da on meni radi. Međutim trebalo je u septembru, pa smo odlagali i tako sam ja u međuvremenu otišao u Beč i zaljubio se, zaboravio na Kemiša i na sve.

foto: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs

Bonus video:

13:32 BORIM SE S KANCEROM, ALI JOŠ PEVAM Kalezić za Kurir TV: Voleo bih da Beogradu kažem hvala za sve, makar to bilo POSLEDNJE ZBOGOM