"ZA 20 GODINA KARIJERE - ARENA" Saša Kovačević otkrio poslovne planove, pa prokomentarisao Mariju Šerifović: Čuli smo se...

Saša Kovačević vredno radi, a ovog vikenda nastupao je u inostranstvu, a mi smo ga zatekli na aerodoromu.

Saša se na samom početku razgovora za domaće medije dotakao vesti da je njegova koleginica i prijateljica Marija Šerifović postala majka.

- Prelepa vest. Želim Mariji i Mariu puno sreće, da dugu budu živi i zdravi. Čuli smo se, uputio sam joj čestitke - rekao je.

On je otkrio da će ovu Novu godinu provesti odmarajući.

- Ovu Novu godinu ću preskočiti, idem na odmor pet dana, i onda nastavljamo. Radimo preko cele godine... - priča on i osvrće se na to da će sledeće godine proslaviti 20 godina na muzičkoj sceni:

- Sledeće godine će biti 20 godina moje karijere, kada sve to uzme u obzir, malo manje imaš energije za nespavljanje i to sve... Ali od publike se komenzuje ta energija. Biće valjda Arena, voleo bih to da zaokružim sa godišnjicom karijere i nadam se da će se to desiti.

Kovačević je istakao i to da je Milica Pavlović ostvarila veliki uspeh time što je sinoć napunila beogradsku Arenu.

- Veliki uspeh, zaista. Svima nama je to kruna kada se napravi takav koncert. Želim joj puno uspeha, čuli so se i par dana pre koncerta, pozvaću je da vidim i kako je sada zadovoljna.

