"ZAGREB JE POSTAO ŠATOR U BRČKOM" Hrvatski muzičar besan nakon koncerata srpskih folk pevača u Areni: "Jel' sledeća Vendi?!"

U Areni u Zagrebu pre nekoliko dana održano je "Kafansko veče" gde su nastupali folk pevači, a među njima je bio i Radiša Trajković Đani.

Nekim ljudima se ideja održavanja ovakvog tipa koncerta nije dopala, a među njima je i rođeni brat Stjepana Hausera, hrvatski muzičar Miron Hauser, koji se tim povodom oglasio na svom Fejsbuk profilu.

- Ceo Zagreb je postao ne kafana, nego šator u Brčkom ili nešto tako. Često sam čuo: "Ah, vi Istrijani, vi ste oduvek bili Titovi'... Svašta sam slušao o svome nedovoljnom hrvatstvu. Teško je ljudima objasniti da ste '91. bili u dečijem vrtiću, a isto im je teško objasniti, da su moji roditelji nakon tog rata, prodali auto da bi Stjepanu i meni kupili patike, da su sve uložili u naše školovanje. Da smo se i te kako naradili, svi zajedno, da bi i on i ja postali magistri umetnosti - napisao je Miron na svom pomenutoj društvenoj mreži.

- Naši fakulteti nisu bili ni lagani, ni jeftini, zato se nakon svega toga, osećam prilično uvređen činjenicom da se organizuju potpuno neprimereni događaji. U ovom momentu, ja imam 38 godina, šef-dirigent sam jedinog nacionalnog džez orkestra. Znači, može se reći da značim nešto za kulturu ove lepe naše. Ponosan sam što je tako, ali neke stvari smatram nedopustivima. Smatram da ne možeš u hotelu s 5 zvezdica imati "gažera" sa sintisajzerom i disketama, nego gudački kvartet ili džez trio, itd" - rekao je on u nastavku.

- Nije da me iko pita, ali očito je da bi trebalo. Ako ti mehaničar kaže šta treba da promeniš na autu, ako ti doktor kaže koji lek da popiješ, onda ću ti ja reći šta da slušaš. Ako si u nečemu neobrazovan, onda pitaš onoga ko je obrazovan. Ima logike, zar ne? Sad ja imam pitanje za te koji su mene pitali, ono slavno pitanje, gde si bio '91.? Gde ste vi sada? Gde su vam deca? Šta slušaju? S kim se druže? Za koga glasaju? Gde ste, vi veliki 'rvati, dok vam glavni grad postaje šabački vašar?" - oštro je upitao muzičar.

- Ako je patriotizam to da plaćaš porez, to da promičeš hrvatsku kulturu, to da obrazuješ sebe i svoju decu, to da smatraš nedopustivim da se organizuje "Kafansko veče" u Areni, onda sam i te kako patriota. Šta je sledeće? Vendi Vukelić u Lisinskom? - zapitao se Miron.

Kurir.rs/Nova/Prenela: K.M.

