SEVE RAZBESNELA SRBE PA NASTAVILA DA PROVOCIRA: Evo šta je poručila nakon uzvikivanja "Ne dajte Crnu Goru" SRAMNO!

Nakon skandala u Kotoru kada je publici na nastupu čestitala Novu godinu uz pesmu "Ivanova korita" i poruku "Ne dajte Crnu Goru" Severina Vučković je nastavila da provocira.

Ona se nakon što je na društvenoj mreži Iks negodovala ćerka pokojne Merime Njegomir, koju je izvodila čuvenu numeru, a koju je napisao i komponovao Milutin Popović Zahar, oglasila se pevačica za hrvatske medije.

- Mir Božji, Hristos se rodi... I deco, čuvajte Srbiju od mržnje i nasilja - prokomentirala je pevačica.

Ona je odmah izazvala novi gnev budući da je čestitala Božić srpskim pozdravom koji se inače izgovora od Božića 7. januara do Krstovdana 18. januara.

Podsetimo, Ljubica Njegomir je izrevoltirana napisala da Seve širi mržnju.

- Peva pesmu moje mame, srpske pevačice, koju je napisao i komponovao Srbin. Osećam potrebu da objasnim sledeće - pevačica iz Hrvatske na nastupu u Crnoj Gori peva pesmu koja je nastala u Srbiji pozivajući na mržnju prema toj državi. Pokušaj zavade i podstrekivanja lošeg među narodima. Poreklo moje mame ili bilo koga nije tema. Ja volim Crnu Goru. Neka peva ko šta hoće! - napisala je ćerka Merime Njegomir.

Nakon njenih reči za Kurir se oglasio i autor pesme Milutin Popović Zahar.

- Kao prvo, pesma je univerzalna, a kao drugo, moj otac je iz Vasojevića, a majka iz Loznice. Ja sam Srbin i ne odvajam Crnogorce od Srba. Ko odvaja, neka mu je na čast. Svako ima pravo na svoje mišljenje - rekao nam je Zahar, pa nastavio:

- "Ivanova korita" nije crnogorska pesma. Severina svira k...., da izvinite. Sve je ispolitizovano, pa tako i nešto što je lepo. Ne treba obraćati pažnju na to. Ta pesma je nastala onog dana kada je bombardovana TV Beograd. Tad se moj stric Jakša razboleo od raka pankreasa. Živeo je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je bio poreklom iz Crne Gore, rekao mi je: "Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću da ozdravim od toga", Njegova žena je to čula i rekla mi je: "Natoči mu vode sa bilo kog izvora i donesi." Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: "Ovo nije voda sa Ivanovih korita." Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I odjednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: "Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova". Pokojnoj Merimi se pesma dopala, ali mi je rekla da je veoma tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove: "Ti ne plači, majko stara, lijepa Anka progovara. U snu mi se Jova javi, ozdraviću od ljubavi" - rekao nam je legendarni kompozitor.

