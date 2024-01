JK REŠILA DA SPUSTI LOPTU! Pevačica na korak do pomirenja sa Šerifovićkom: Evo kojim potezom je izazvala buru na mrežama (FOTO)

Jelena Karleuša na korak je od pomirenja sa koleginicomMarijom Šerifović.

Njihov prekid prijateljstva i otpraćivanje sa društvenih mreža ni dan-danas nisu razjašnjeni, a mnogi su komentarisali da se to desilo upravo onda kada je Jelena izjavila da je njen koncert bio gledaniji od "Zvezda Granda", koji su se u isto vreme emitovali na dve različite televizije.

Šerifovićeva je tada zajedno sa Cecom, ljutom Karleušinom protivnicom, objavila na svom Instagram profilu grafikon gde je bio prikazan šer obe televizije u tom trenutku.

JK, izgleda, nije mogla da oprosti Šerifovićki što je pokazala grafikon gledanosti, pa je Marija obrisana iz kruga prijatelja koje Karli prati. Međutim, izgleda da je mala od skandala definitivno odlučila da u novoj godini promeni neke stvari kod sebe, pa i da obnovi prijateljstvo sa Marijom.

Na svom Instagram profilu objavila je zajedničku fotografiju koja je nastala na jednom događaju na kojem su bile zajedno pre više od pola godine, a mnogi su ovo prokomentarisali kao signal za pomirenje. Da li je ovaj potez Karleuše došao do njene stare prijateljice i da li je pomirenje na pomolu, ostaje nam da vidimo.

Podsetimo, Marija je nedavno na pitanje novinara šta se dešava sa odnosom ove dve pevačice izjavila:

- Sa Jelenom Karleušom nemam ni najmanji problem, ako ga ona ima, mislim da to treba svi da znamo. Ovo je moj jedini odgovor. Mislim da su neke druge stvari daleko važnije u životu za pružanje podrške, a to je ono kada se kamere ugase, ja ću uvek biti tu za nju. Ako ona ima problem, neka ga rešava sama sa sobom - rekla je Marija, dok je Jelena nedavno otkrila da nije Šerifovićki čestitala na prinovi, ali da je za sve to znala mnogo ranije:

- Nismo se još čule, ali planiram da joj se javim i da joj čestitam. Za njen plan znala sam mnogo pre vas i pre nego što je objavila lepe vesti. Pošto sam ja jedina od onih koja čak i kada je ljuta ništa ne bi rekla, želim javno da joj čestitam. Znam da će biti divna majka i znam koliko je to ona želela. Verica će biti divna baka. Zaslužila je da ima unuče i da bude srećna - rekla je JK.

