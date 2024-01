"BILI SMO INTIMNI SAMO JEDNOM!" Stefan Karić priznao šta oseća prema starleti posle skandala: Hteo sam da je pozovem...

Starleta Nataša Šavija je 1. maja zadobila teške telesne povrede na jednoj svadbi, a za nasilje je optužila Stefana Karića, protiv koga je pokrenut sudski postupak.

Stefan se, naime, sada oglasio i otkrio da li je imao ikakav kontakt sa Natašom Šavijom nakon skandala koji se dogodio među njima.

foto: Ana Paunković, Kurir

- Ide to suđenje, pa ćemo videti šta i kako. Od tada nismo imali nikakav kontakt, ja bih i pozvao nju, više puta, stvarno, ali nisam, da se tu nešto pogrešno ne protumači, da ne ispadne, otkud ja znam šta sve može da ispadne. U njenoj glavi je haos, može svašta nešta ona i da se istripuje, čekamo mi lepo suđenje, pa ćemo da vidimo ko je u pravu, ko nije - rekao je Karić.

On je takođe otkrio da je sa Šavijom samo jednom bio intiman i nikada više posle toga.

foto: Damir Dervišagić, Jelena Vučetić, Shutterstock

- Mi smo stvarno bili mogo dobri. Ok, nismo se mi nešto viđali, videli smo se dva-tri puta u životu, ali, eto, neke gluposti... Nismo bili prijatelji, ja ne mogu da kažem da smo bili prijatelji - otvorio je dušu Karić i naglasio:

- Intiman odnos smo imali prvi put kad smo se videli, to je bilo pre par godina i to je to, nikad više posle toga. Ostali smo super, ona je imala nekog dečka iz Crne Gore, išla tamo, šta je radila, nemam pojma. Posle toga smo se videli kad je prošlo godinu-dve, na Adi Bojani smo se sreli, ni tad ništa nije bilo, znači bukvalno na plaži smo se videli i to je to, ma ni kupanje nije bilo, bukvalno za šankom, popili smo par pića, ona se vratila u svoj apartman i to je to.

Kurir.rs/Republika/K.M.

Bonus video:

01:26 Aleksandra Nikolić proslavila 26. rođendan