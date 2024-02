VANESA DOBILA NADIMAK KOJI JOJ SE NIJE DOPAO: Otkrila da se protivila tome, ali da je on uradio po svome

Iako je već decenijama na našoj javnoj sceni i svi je dobro znaju kao Vanesu Šokčić, pevačica je na početku karijere dobila jedan nadimak koji je prati i danas.

Čim se pojavila na estradi, nju su prozvali „Plavi haos“, a ona je jednom prilikom otvoreno govorila o ovoj temi i priznala da taj nadimak nije volela.

foto: ATA Images

-Nadimak je nastao kada sam ja snimila pesmu „Čudan čovek“ tada sam izdala za produkciju gospodina Dragoslava Lazića. On je radio sve to oko snimanja i produkcije, ali je često gostovao i na mestima gde sam ja nastupala, pa je slušao šta pričaju ljudi. Svi su tada komentarisali ona mala plava je napravila haos, ja sam tada bila izblajhana, sve onako – rekla je ona.

foto: Prinscreen Instagram

Kako je rekla, već na prvoj ploči bila je potpisana kao „Plavi haos“, a iako se protivila tome, na kraju je pristala da se baš nadimkom predstavi publici.

-Kada je trebala da izađe kaseta i ploča, obično se davalo ime po nekon nekoj nosećoj pesmi. Onda je on rekao da će se na omot staviti plavi haos, ja sam rekla ne, neću. Bila sam samo jedna Vanesa na estradi i to mi je bilo dovoljno. On je rekao da moram i danas me još ljudi zovu Vanesa plavi haos – priznala je ona svojevermeno.

