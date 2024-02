ŠOK U EMISIJI! MAJA NIKOLIĆ KRENULA DA SE SKIDA: Znam da ste namerno uključili 90 stepeni, sledeći put dolazim u kupaćem (VIDEO)

Pevačica Maja Nikolić gostovala je kod voditelja Ivana Gajića gde je otkrila da bi jako volela da napravi svoj rijaliti.

Međutim, omela ju je topao studio pa se obratila režiji:

- Znam da ste namerno ovde uključili 90 stepeni, da bih se ja skinula. To sam shvatila, ali sledeći put mi recite i doći ću u kupaćem, nije problem - rekla je.

Voditelj ju je onda upitao šta će joj jakna, našta je ona odgovorila:

- Pa ne mogu, jer je majka priroda podarila. Ja malena žena, pa svi misle da imam velike grudi, ali ja imam veće oči nego što su mi grudi, nego ljudi ne znaju.

Potom je nastavila sa pričom o rijalitiju:

- Rijaliti želim, ali ako ćeš ti biti ili neko drugi ko je urednik. Pazi za lude ideje i da smišljam šta ću raditi svaki dan, ne treba mi niko. Ja sam u pola pet ustala, da znaš samo šta sam ja sve od pola 5 do sad uradila umro bi od smeha. Evo, legla sam sinoć, bilo je dva. Inače, 33 godine imam insomniju. Pa sam ranije spavala 15 minuta, sad spavam sat i 45 minuta. Mili idi ti u pet rijalitija pa da vidiš. Lepog Miću su polili kofom izmeta dok je spavao. Kada sam to videla u rijalitiju 11 meseci nisam spavala. Tamo spavaš na prepad. Ko ti priđe, jedno oko ti je otvoreno, drugo zatvoreno - rekla je pevačica i dodala:

- U pola pet sam ustala. Otišla sam na Košutnjak, znači na onu tartan stazu. Obišla tri kruga, popila kafu, vratila se kući. Pošto po tartan stazi ne smeš da šetaš pse, obukla sam kabanice za pse. Okačila sam ih na Instagramu. Prošetala svoje pse. Nakon toga su me zvali da gostujem u jednoj emisiji. Pa su me zvali da dajem intervju. Pa sam davala tiket za jednu sportsku televiziju i za sportski list. Nakon toga sam spremila kuvanu piletinu za pse. Prošetala svoje pse. Obišla drugaricu. Izabrala dve haljine u butiku. To sve do 10 i 40.

