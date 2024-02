CECI PONESTALO INSPIRACIJE? Pevačicin propust napravio haos na mrežama, fanovi se pitaju samo JEDNO (FOTO)

Svetalana Ceca Ražnatović važi za jednu od najbolje stilizovanih pevačica na našoj domaćoj sceni. Međutim izgleda da i njoj s vremena na vreme ponestane inspiracije za svoj izgled, pa je za vikend održala nastup na Jahorini u istom kompletu koji je nosila i na snimanju novogodišnjeg programa na RTS-u, a vrlo slično odelo nosila je i na romskom balu koji je bio prošle nedelje.

foto: Damir Dervišagić

Ceca u poslednje vreme često nosi komplete, ali ih do sada nije ponavljala. Međutim, budnom oku ekipe Kurira ništa ne može da promakne pa tako nije ni ovaj momenat. Osim što je imala isti stajling, Ražnatovićeva je ponovila i istu frizuru, a razlika je bila samo to što je na RTS-u nosila spušten rep a na pomenutom koncertu nosila je isto rep ali podignut. Društvene mreže preplavljene su ovim potezom pevačice pa se mnogi pitaju kako se to desilo baš njoj?

1 / 2 Foto: Printskrin/Instagram

Verujemo da joj je stilista rekao da takva kosa (vezana u rep) najbolje ide uz ovu kreaciju. Da li je jednoj od najvećih zvezdi na našim prostorima ponestalo inspiracije, finansija, ili joj se samo pomenuto odelo mnogo dopalo, nije poznato, ali ovakav propust velikoj zvezdi poput nje nažalost nije dopušten.

Podsetimo, pevačica je nedavno objavila rimejk svoje stare pesme koju je snimila ranijih godina sa Mirom Škorić, a sada sa Majom Berović zbog čega je izbio veliki skandal, ali Ceca se ovim povodom nije oglašavala.

Kurir.rs

Bonus video:

01:33:11 SCENIRANJE 21.05.2023. SANJA MARINKOVIC