GLUMAC SE ŽENIO 4 PUTA, DRUGI MU TRAJAO 3 NEDELJE, SAD LJUBI 30 GODINA MLAĐU BEOGRAĐANKU S njom dobilo sina u 65, evo kako izgleda

Glumac Frano Lasić ženio se četiri puta, dok sada uživa u ljubavi sa 30 godina mlađom Milenom iz Beograda.

Posle prvog propalog braka sa Majom Nikšić sa kojom ima sina Janka, glumac se 1983. godine oženio Ljiljanom iz Beograda, a taj brak je trajao samo tri nedelje.

Nakon razvoda, Frano je dugo oklevao da li da stane pred matičara, a onda je deset godina kasnije stupio u brak sa manekenkom Živom Stupink, sa kojom ima dvoje dece. Međutim, s obzirom na to da je i taj brak propao, Milena je po svemu sudeći glumčev konačan izbor, bez obzira na razliku u godinama.

foto: Nemanja Nikolić

Par je 2020. godine dobio sina kojem su dali ime Nikolas.

Lasić je jednom prilikom otkrio i kako je osvojio lepu Beograđanku.

- Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumevanje, ali i pokoju sedu, no sa godinama čovek treba da se “sprijatelji” i uživa koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo, jer život je jedan i trebamo ga ceniti - rekao je Frano i otkrio kako je osvojio suprugu.

foto: Dragana Udovičić

- Trudio sam se da osvojim Milenu, jer sam uvideo da je jedna kvalitetna, draga i lepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja. Harmonija u braku se održava nekim zajedničkim dogovorima, oko svih bitnih životnih stvari.

Milena nije deo javne scene, ali se snalazi i u tom aspektu njihovog braka.

- Nisam imala potrebu nešto specijalno da se navikavam. Postoje dragi i manje dragi ljudi, nebitno da li su sa javne scene ili ne - jasna je Milena, koja uživa u Franovoj muzici, a pored njegovih pesama, otkrila je koje još izvođače voli.

kurir.rs/blic/foto instagram milena.lasic/preuzeo I. L.