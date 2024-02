VODITELJ KOJI ZNA SVE TAJNE ESTRADE! Mnoge noći proveo sa Vidom Pavlović i Šabanom: Te večeri je BILO SUZA!

Voditelj Zoran Pejić Peja decenijama je na estradi, a sada je progovorio o druženju i neprospavanim noćima sa Vidom Pavlović i Šabanom Šaulićem za koje ga vežu uspomene.

- Prvo da kažem da je Vida bila velika pevačica i kraljica, svi su uživali u njenom glasu. Pokojni Šaban je Vidu strahovito poštovao i cenio, govorio je da ono što Vida može da otpeva, to ne može niko. Nju su svi zvali „Mama Vida“. Istina je da je Šaban govorio da kada Vida peva, muzički instrument može da se štimuje prema njenom glasu - rekao je Peja i otkrio kako je sa Šabanom i Vidom dočekao jutro u pevačicinoj kafani.

- Kada je Vida imala pauzu od tih šest, sedam godina, otvorila je kafanu u kući gde je živela i Šaban i ja smo se dogovorili jedno veče da odemo da je obiđemo. Moram da priznam da smo nas dvojica te noći popili toliko vina, da je njen tadašnji muž išao tri, četiri ili čak pet puta do pumpe da dokupi još vina. Ona i Šaban su tada pevali cele noći – ispričao je Peja.

–Moram da ispričam i da je mama Vida malo slabije čula, a Šaban je voleo da peva falset, to je jedna vrsta tihog pevanja, a to može da peva samo neko ko je vanserijski pevač kao što je bio on. Pošto je Vida slabije čula, a Šaban tiho pevao, ona njemu kaže „Šabane, pa ubio te leb, pevaj malo jače, ne čujem te ništa“– prisetio se Peja i podelio anegdotu koju nikad neće zaboraviti.

– To veče sa njima će meni ostati u sećanju do kraja života, jer smo ostali do sutra do dvanaest sati ili do dva sata. Ali to nije bilo ništa, Šaban i ja smo znali da ostanemo i po dva, tri dana, ali sam ja tada imao emisiju, pa sam morao da budem spreman i trezan za snimanje i nismo mogli da se previše zadržavamo, kako mi to znamo (smeh). Možete da zamislite kada sa takvim ljudima provedete jednu noć, koliko je to emocija, koliko suza kane na pod. Tada čujete pesme koje vas podsećaju na detinjstvo, na neku ljubav i na neki život– sa setom je ispričao Pejić.

- Šaban je voleo svaku njenu pesmu, kao i ja, sve njene pesme su imale lepe draži. Ali je ona najlepše pevala pesmu „Uzalud tražim u svakom čoveku“, ona je te stihove tako donosila, da smo svi mi videli takvog čoveka koji ima oči njegove, ali da nije to on kao što kaže pesma. To je život, i ona je sa tom pesmom pokazala da je sve to preživela – zaključio je Peja.

