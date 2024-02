"SVAŠTA SE IZDEŠAVALO SA ZEROM" Breskvica konačno progovorila o odnosu sa koleginicom: Ne dopada mi se pesma sa Darkom Lazićem!

O netrpeljivosti Anđele Ignjatović Breskvice i Marine Pezerović Zere dugo se šuška na estradi.

Breskvica je sad odlučila da ispriča šta misli o koleginici, a navodi da smatra da je Zera u poslednje vreme "skrenula sa pravog puta".

- Tu se izdešavalo svašta nešto sa Zerom. Nesporazum i gluposti koje su apsolutno normalne između osoba, generalno, pogotovo između dve ženske osobe. Da se razumemo... - istakla je Breskvica, pa priznala da je upravo jedna takva glupost prevladala, pa je došlo do problema.

- Tu svako priča o svakome i gluposti, i ovaj će da se uvredi, i onaj neće... I to je normalno. Samo što je to u našem slučaju postalo viralno. I ljudi su čuli za to. Mi smo u apsolutno normalnim odnosima. Kada se vidimo u studiju, naravno, pozdravimo se - tvrdi Anđela, pa kaže da nije oduševljena novom pesmom koleginice.

- Čula sam pesmu sa Darkom Lazićem njenu... Ne dopada mi se taj stil uz nju. Prosto smatram da je ona izgradila nešto drugo u čemu je dobra. Ima jako dobre pesme, koje ja pevam na svojim nastupima. Smatram da je možda samo malo sad skrenula sa puta. Okej, možda je htela da pokuša nešto novo. Možda se njoj dopalo. Smatram da njoj leži nešto drugo, neka druga vrsta muzike - zaključuje Breskvica, koja će uskoro učestvovati na "Pesmi za Evroviziju".

