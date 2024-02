BILI NA KORAK OD OLTARA, A ON SADA LJUBI ZGODNU UKRAJINKU! Ovo je bivši verenik Jelene Rozge: Strast je odmah planula

Karijeru hrvatske pevačice Jelene Rozge, pored brojnih hitova, obeležila je i ljubav sa violončelistom Stjepanom Hauserom. Njih dvoje važili su za jedan od najlepših parova na javnoj sceni, ali njihovoj ljubavi ipak je došao kraj.

Svoju vezu započeli su 2015. godine, a ista je trajala svega dve i po godine, kada su 2017. raskinuli. U međuvremenu su živeli zajedno i bili vereni, a iako su bili na korak do oltara, stavili su tačku na ljubav.

Nakon ljubavnog kraha Hauser je otkrio kako je upoznao zgodnu pevačicu.

- Saradnja sa njom je bila fenomenalna, trajala je dve godine. Prekrasan period mog života, uvek ću našu saradnju imati u lepom sećanju. Upoznali smo se na Miss Universe takmičenju, ja sam tamo išao da gledam misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. Tako je sve krenulo - prisetio se Hauser, a potom priznao koliko su ga nervirali tračevi koji su kružili o tome da su oboje pripadnici LGBT zajednice.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. To je bila prava ljubav, živeli smo zajedno dve godine - poručio je on tada.

"Zaljubila sam se u njega posle tri minuta poznanstva"

I Rozga i Hauser su bili ubeđeni da će njihova ljubav trajati celog života, a pevačica je jednom prilikom priznala kada se zaljubila u zgodnog violončelistu.

- Zaintrigirao me je istog sekunda, a zaljubila sam se u trećem minutu našeg susreta - rekla je Jelena koja je dodala i da joj je Stjepan prvi prišao.

foto: Ivana Dobrovoljec

- U šali sam ga napala zbog njegovih zafrkantskih izjava, koje su nekoliko dana ranije objavili mediji, na račun mojih pesama. Zbunio se, počeo je nešto da petlja, i na kraju rekao da to nije izjavio on, već njegov kompanjoj Luka - rekla je pevačica, pa otkrila čime ju je Hauser osvojio.

- Moram da priznam da sam pala na tu njegovu zbunjenost, a uz to bio mi je i fizički privlačan - kaže pevačica koja se Stjepanu dugo pre toga sviđala.

- Kao stručnjak za žensku lepotu, sedeo sam u žiriju izbora za miss Universe, a Jelena mi je bila lepša od svih takmičarki - rekao je violončelista i dodao da smatra da je njihovo upoznavanje sudbina.

Jelena je tada otkrila da se prva strast rasplamsala kada joj je Hauser poljubio ruku na početku jednog sastanka, a od tog trenutka zaljubljenost u njega je bila jača iz dana u dan.

"Sa Stjepanom živim bajku"

Pevačica Jelena Rozga rekla je svojevremeno da je Stjepan Hauser ljubav njenog života, ali i pored svih emocija koje oseća prema njemu, prevaru mu nikada ne bi oprostila.

foto: Zorana Jevtić

- Sa Stjepanom mi se dogodila jedna predivna bajka. Baš sam srećna. Skakala bih od sreće svaki put kad spomenem njegovo ime. On je sad u Meksiku na turneji i jedva čekam da se vrati i da ga vidim - ispričala je zaljubljena pevačica za portal "Scena.hr".

- Uživam. Osećam se kao nikad u životu. Stjepan je jako duhovit, tako romantičan, nisam upoznala romantičnijeg muškarca. On je divan i pazi me. I mislim da je to ono o čemu svaka žena sanja. Pored njega se osećam kao kraljica - otkrila je Jelena.

Violončelista ljubi zgodnu influenserku

Hauser je, iako to nikada nije javno priznao, u vrlo prisnom odnosu sa popularnom ukrajinskom influenserkom Marijom, ili je tako barem sudeći po fotografijama sa odmora.

Naime, lepa influenserka podelila je fotku sa Hauserom na kojoj su zajedno pozirali pored bazena. Prisnu fotku i uparene autfite dodatno je upotpunio i komentar koji je ostavila.

- Jedan jedini - napisala je Marija ispod fotografije koju je zatim i Stjepan podelio na svom Instagram storiju.

Hauser je Mariju prošlog leta odveo u Pulu kod svojih roditelja čime se influenserka odmah pohvalila na svojim društvenim mrežama. Objavila je tada nekoliko fotografija, ali i video-snimke iz njegovog doma na kojima se ljube, vežbaju i nazdravljaju.

Kurir.rs/Blic

