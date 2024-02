"ZEMLJANI ĆE REĆI TO JE IZGOVOR, ALI..." Ana Nikolić javno o problemu sa alkoholizmom, pevačica srušila internet objavom

Ana Nikolić iznenadila je javost kada je na svom profilu na Instagramu objavila video planetarno popularnog stručnjaka na temu traume dr Gabora Matea u kome kovori o konzumiranju alkohola na jedan nesvakidašnji način.

Naime, čuveni kanadski psihoterapeut mađarskog porekla ukazuje na to da osobe koje imaju problem sa zloupotrebom alkohola ne bi trebalo etiketirati i nazivati ih alkoholičarima, niti ih positovećivati sa njihovim ponašanjem, već im pristupiti kao osobama koje se na taj način suočavaju sa dubokim bolom i patnjom.

Nikolićka je u opisu ove objave i sama naglasila da je mnogi neće razumeti i da će ovo shvatiti kao njeno pravdanje, ali je ipak rešila da podeli sa svetom mišljenje jednog ovakvog stručnjaka na temu alkoholizma.

- Zemljani će reći... Da, to je izgovor. Ali ima i onih koji su na visoj frekvenciji, pa će razumeti - napisala je Ana uz video doktora, koji je u oktobru i u Beogradu držao predavanja u organizaciji Fondacije Novak Đoković.

Njegove reči u Nikolićkinoj objavi nikog ne ostavljaju ravnodušnim.

- Čak i neko ko teško pije sada i kaže ja: "Ja sam alkoholičar", ja kažem: "Ne nisi!" To nije ko si ti! Ti si osoba koja trenutno prolazi kroz mnogo bola i koristi alkohol da uguši taj bol, ali to nisi. To nije ono što si ti, tako da ne postoji osoba koja se oporavila i koja više nije alkoholičar. Čak ni alkoholičar nije alkoholičar u smislu o kojem sada govorim. Da, oni piju. Da, oni povređuju sebe. Da, oni uništavaju svoje živote. To je sve tačno. Ne može se poreći. Treba priznati. Ali, šta ako kažemo, šta ako zabranimo reč "zavisnik". I da ne možeš reći to o bilo kome i da je "taj i taj" zavisnik? Šta bi rekao o njima? "Taj i taj" je ljudsko biće koje je mnogo patilo u životu i trenutno pokušava da pobegne od svoje patnje ovim određenim ponašanjem koje priznaje istinu bez identifikovanja osobe sa takvim ponašanjem - priča u Aninoj objavi čuveni mađarsko-kanadski lekar Gabor Mate koji se posebno bavi emocionalnim stanjima kao što su stres i trauma.

