"TI SI DOBRA LJUBAVNICA CEO ŽIVOT" Rasta zapretio tužbom Vesni Đogani nakon što je iznela ŠOK TVRDNJE o saradnji sa njim

Pevačica Vesna Đogani nedavno je govorila o saradnji sa Stefanom Đurićem Rastom i iznela šokantne tvrdnje, na šta je reper žestoko odgovorio i najavio tužbu.

Kako je Vesna istakla, tu je bilo dosta problema, naime, oni su platili pesmu koja nikada nije ugledala svetlost dana.

foto: Kurir

- Jeste, bilo je tu dosta problema. Mi jako dugo pravimo pesme, ovi novi klinci ne rade jako dugo pesme i zato sve to kratko traje. Oni su generacija koja reciklira. Bilo je dosta problema, zato što, mi kad smo ušli u studio, mi smo zamislili da to zvuči tako, došli smo po pesmu, a onda se on u međuvremenu zaljubio, on je upoznao Anu i otišli su na Tajland, i on kad se vratio nije više bio isti čovek. On je pre toga bio divan saradnik. Posle toga ništa nije hteo da menja, ja nisam zadovoljna sa refrenom, mi dalje ne možemo da radimo ako ti nećeš da menjaš, a on tvrdi da mi ne razumemo to što je on uradio. I on je rekao da je to finalno, onda je Đole rekao okej, koliko ti dugujem, izvoli i to je to. I pesma u fioku - rekla je Vesna Đogani u za "WTF Radio".

foto: Printscreen

Sada se Stefan Đurić Rasta oglasio na Instagramu i žestoko isprozivao Vesnu Đogani.

- Ja sam "nekad" bio dobar saradnik, a ti samo dobra ljubavnica celi život. Zaboravila si da niste uspeli da izvedete nijednu od tri ponuđene pesme. Naći ću ih da čuju ljudi da ste ipak vi kavez igrači kod kojih je zalutao mikrofon. Ogavno je kako ste kivni na naš uspeh. Žao mi te i tebe i ljubavnika. I da ne znam šta je tebi tvoj ljubavnik rekao, ali pare videli nismo, a bojim se ni ti. Rešite to međusobno, jer ću istog momenta da vas tužim za ove klevete. Bednice - napisao je Rasta.

foto: Printscreen

Podsetimo, Vesna Đogani nedavno je isprozivala repere, između njih je bio i Rasta koji je brzo odgovorio koleginici.

- Ko će da podseti gospođu da je bila sa svojim mužem/ljubavnikom kod mene u studiju da izmole pesmu", napisao je on, a sada je Vesna ponovo prokomentarisala celu situaciju i otkrila kako je ovaj njegov komentar uticao na nju:

- Nemam komentar, on je ispao onako malo cava, nije ispao fer, iznenadio me je time što je rekao, ja sam stekla utisak da oni sve ovo rade zbog para. Mene ne može niko da iznervira, a pogotovo ne on - rekla je Vesna.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

