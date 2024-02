"DOK DOBRO IZGLEDAŠ RADIĆEŠ, POSLE TOGA TE NEĆE ZVATI" Nekad je harala scenom, a danas peva na proslavama

Pevačica Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, smatra da je za uspešnost u javnom svetu jako bitan fizički izgled, te da je jako malo njenih koleginica koje zbog dobrih pesama mogu da zadrže svoje mesto na sceni.

- Ovde čim napuniš 40 godina ti si već u penziji što se tiče žena, tako da na estradi postoji jedna velika borba, jer dolaze mlađe pevačice što je i normalno i ono što je najvažnije jako lepo pevaju, lepo izgledaju, ali bez onih "old school" se ipak ne može, evo ja sad radim neke 18. rođendane i proslave, budu tu dve tri nove, ja obavezno to novo što izađe skinem, ali se obavezno završi na ovim old school pesmama - pričala je Jelena.

- Tako je u Americi, Holivudu, tako je svuda, to je nemilosrdno i mi moramo da se borimo... Ipak imaš i holivudske zvezde i oni se bore i idu na plastične operacije. Mi nismo neko tržište za plastične operacije, jer mnogo uložiš, a ne može puno da ti se vrati, ali ko želi može malo da se zategne. Dok dobro izgledaš radićeš, posle toga te neće niko zvati.

Međutim, Jelena smatra da je Lepa Lukić pevačica koja će uvek biti popularna bez obzira na godine.

- Moraš da imaš mega hitove kao Lepa Lukić i da budeš pevačica iz naroda. Možda bismo Nedu mogli da uporedimo sa Tinom Tarner, a Lepa je jedinstvena, ona je žena iz naroda i ima još takvih koleginica koje će trajati dok god budu žive - govorila je pevačica.

Bila direktor javne ustanove Publika je Jelenu Lalović zavolela kao pevačicu tada popularnog "Koktel benda". Međutim, u jednom momentu je odlučila da započne solo karijeru, ali se nakon nekog vremena povukla sa javne scene i radila je kao direktora jedne javne ustanove. Pevačica je u jednom periodu života bila na funkciji direktora jedne javne ustanove. foto: Nemanja Nikolić, Kurir - To je velika odgovornost, 40 i nešto radnika, 2 sindikata, sastanci, vozač... ja sedim tu s direktorima EPS, Infostana, Groblja… tako sam dosta naučila, mi ne znamo kako firme funkcionišu, uvek smo s druge strane šaltera - rekla je pevačica. - Ja sam bila godinu i po dana, o svemu moraš da misliš, ne možeš da napraviš nijednu grešku, odmah završiš u novinama. Kako sam došla na tu poziciju? Slučajno, ja sam bila rukovodilac sportskih programa i predložili su me. Imala sam tri godine iskustva i predložili su me. Ja sam magistar nauka, završila DIF, moj otac je tu radio…

