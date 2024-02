"BILI SU NEKI KRITERIJUMI KOJE SAM MORALA DA PROĐEM" Dragana Katić o početku karijere, zbog jednog poziva nije spavala celu noć

Jedna od najlepših i najpoznatijih voditeljki na našim prostorima, Dragana Katić, deo je javne scene decenijama i ponosna je na činjenicu da je karijeru gradila u zlatno vreme televizije, a sad se prisetila svojih početaka i prve naslovne strane na kojoj je završila.

Ona je istakla da je poziv za prvo slikanje za naslovnicu prestižnog časopisa toliko obradovao da od uzbuđenja nije mogla da zaspi.

- Tu noć nisam spavala, to je bio moj san, posebno što je tada prvo bila u pitanju naslovna strana televizijskog dodatka ‘Politike ekspres’. Kada je usledio poziv za naslovnu stranu ‘TV revije’, koja je u to vreme u Jugoslaviji zaista bio časopis broj jedan koji se bavi poznatim ličnostima iz svih sfera javnog života, ja sam mislila da ne postoji uspešniji čovek od mene. Znači da sam ja u tom trenutku najuspešnija i da će sedam dana, koliko traje ‘TV revija’, cela Jugoslavija, svi u frizerskim salonima, u svojim domovima gledati u moju facu i ja moram priznati da sam tu svoju naslovnu stranu i ja cele nedelje gledala. Gde god sam išla, ja sam stavljala, pa odaljavala, pa približavala. To je stvarno baš bio doživljaj i neponovljiv osećaj, to sada već ne može da se desi – ispričala je Dragana.

Dragana se prvi put pojavila na televiziji Beograd i tada je vodila čuvenu „Nedeljno popodne“ koja je imala milionsku gledanost širom bivše države i uspela je sama da se izbori za svoje mesto na javnom servisu.

- Ja sam morala da prođem neke filtere, ne bih sada poredila da li je bilo teže ili lakše, bili su drugačiji kriterijumi. Bili su neki kriterijumi koje sam ja morala da prođem, da bih mogla da radim ovo što radim. Imala sam tu sreću da kada sam konkurisala na televiziji Beograd tada su radili sami doajeni, ne samo Beograda, nego sa prostora čitave Jugoslavije – rekla je ona u emisiji „Nije lako biti ja“ i prisetila se početaka:

- Tada sam zadovoljila njihove krijerijume, nisam zadovoljila u smislu da sam već bila gotov proizvod, nego tako da sam bila materijal koji može da se brusi i sa kojim može da se radi. Ja sam zaista sve njihove sugestije prihvatila i tako sam radila. Danas to izgleda kao malo lakše, međutim samo se promenio stil rada.

Voditeljka je istakla da je na početku njene karijere bilo podmetanja i teških momenata, ali su joj kolege pomogle da shvati šta se zapravo dešava.

- Ja sam se susretala sa tim, nije da nisam, ali sam imala takvu vrstu podrške da sam ja u tom trenutku birala podršku, a ne onoga ko je hteo da mi seče krila. Ta podrška mi je objasnila na koji način moram da očvrsnem kada se pojavi tako neko ko želi da mi saseče krila. Ja sam imala neke situacije kojima moje godine nisu dozrele. U mom karakteru nema lukavosti, čak i sad mislim da nema mudrosti, lukavosti, perfidnosti, to je postoji u mom karakteru, a ja to nisam umela da prepoznam. Ali su postojali sjajni ljudi koji su mogli da me odvedu na stranu i da mi objasne kakva je to situacija i kako da iz nje izađem. Mnoge noći sam proplakala, teško sam podnosila i pitala sam zašto se to dešava i zašto mi je neko podmetnuo nogu kada tom nekom ne smetam – zaključila je Dragana.

