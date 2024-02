ELENA OKUPILA SVE BIVŠE LJUBAVI NA JEDNOM MESTU! Otkriveno kako se slažu bivši partneri fali samo ON! (FOTO)

Elena Karaman koja je iz tri braka i emotivne veze dobila isto tolikko i sinova - Luku, Matiju i Simona, proslavila je jednom od svojih mezimaca rođendan kojem su prisustvovali skoro svi njeni bivši.

foto: Printscreen

Na proslavi rođendana Eleninog srednjeg sina Matije, kojeg je dobila u vanbračnoj zajednici sa Andrijom Draškovićem, pojavio se i njen poslednji suprug Jugoslav Karić s kojim ima Simona. I ne samo to, na fotografiji koju je objavio Jugoslav vidi se koliko su bliski, a to potvrđuje i opis koji je Karić stavio. On je napisao:"Familija" iznad fotografije, a sa njima je ćerka Andrije Draškovića, kao i Karićev brat Simon de Karić.

Sa ovog skupa izostao je samo Predrag Peđa Mijatović, nekadašnji fudbaler s kojim je Elena imala dva sina Luku i Andreu. Nažalost, Andrea je bolovao od cerebralne paralize i pre nekoliko godina je preminuo. Ipak, na porodičnoj fotografiji nije ni Luka, Elenin i Peđin sin.

foto: Printscreen

Inače, Elena je u najboljim odnosima ostala sa Jugoslavom, a sada je jasno da je identična situacija i sa Andrijom Draškovićem kojem je stavila ruku na rame, što se može videti na fotografiji s rođendana. Međutim, to nije slučaj sa Peđom Mijatovićem.

Nekadašanji fudbaler nedavno je izjavio i da je brak sa Elenom bio greška:

- Ne znam da li sam slomio srce mnogim ženama, mislim da nisam. Obično se fudbaleri zbog načina života i brzog sazrevanja, obično se odluče na taj korak ženidbe i stvaranja porodice vrlo mladi. To je bio slučaj sa mnom. Oženio se dobio dete i fokusirao se na karijeru. Možda da mogu ponovo da se vratim, verovatno ne bih napravio nešto slično - rekao je Mijatović.

