Husein Alijević Husa koji je na velikom platnu dočarao lik pevača Džeja Ramadanovskog u filmu Nedelja dobio je za svoju glumu dosta pozitivnih komentara.

U emisiji Divan Šou kod Ivana Gajića govorio je o iskustvu sa snimanja i spremanju uloge koje je kako kaže imalo i lepih, ali i teških momenata:

01:20 SPREMAO ME JE ON I NIJE MI BILO PRIJATNO! Husa OTVORENO o ulozi Džeja: Morao sam da trpim nešto posle čega ti NIJE DO ŽIVOTA!

- Glumac Ivan Jevtović mi je dosta pomogao. Usmeravao me je na neke stvari koje se tiču seta. Govorio mi je kako moram da budem strpljiv. On me je naučio da biti glumac znači biti čovek koji čeka. To sam iskusio na snimanju i mogu da kažem da mi nije baš bilo baš prijatno.

Kao neko ko dolazi iz muzičko-estradne branše imao je poteškoća da se navikne na dugo vreme koje je potrebno da bi se napokon stalo pred kameru:

foto: Kurir Televizija

- Ceo život sam u muzici i na estradi. Tu ne čekaš toliko. Ovde dođeš na set, pa šminka, pa kostim i onda pet sati prođe da bi ušao u kadar i nije ti više do života. Ipak, brzo sam se adaptorao na sve lepe i teške stvari.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

07:10 ARKAN JE UBIO DŽAMBU, A DŽEJ JE TO ZNAO I MORAO DA ĆUTI JK brutalna: Paradoks je da Ceca peva naslovnu numeru u filmu Nedelja