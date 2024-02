"U KAFANI PEVAM ZORICU BRUNCLIK, A LOŽIM SE NA RASTU" Martina o muzici i umetnosti, životu u Srbiji i PZE, evo ko je njen FAVORIT

Martina Vrbos gostovala je u emisiji "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, i govorila o svom životu potpuno iskreno i bez zadrške. Otkrila je deo detinjstva, odrastanja, majčinstva i dopustila da je publika upozna u pravom svetlu.

foto: Kurir

Pevačica je priznala kakva je iza kamera i u svoja 4 zida, ali i svemu što u poslednje vreme interesuje javnost kada je reč o njenom takmičenju u PZE-u.

- Srbija je jedna pitoma zemlja, zemlja svih građana. Došla sam ovde, doselila sam se, sve zakonske obaveze obavljam. Državljanin sam Republike Srbije i potpuno normalno živim, u skladu sa tim sam se normalno prijavila na takmičenje. Komentari su podeljeni i to je normalno. Dužnost mene kao izvođača je da promovišem muziku i svesna sam svakog tereta. Kada su mi govorili da pevam kao crnkinja, ja se nisam vređala. Ne znam zašto to radimo. U kafani slušam Zoricu Brunclik, u klubovima Zdravka Čolića, ložim se i na Rastu. Nema potrebe da uvlačimo politiku zu sve ovo jer to ubija kreativnost. Mi smo jedan identičan narod i šta kod da radimo mi se veselimo uz muziku. Kao Ibrahimović što usred Milana peva "Jutro je".Nema tog lošeg komentara koji će da me prodrma. Ja sam Martina Vrbos koja je rodila dvoje srpske dece i ćerka sam hrvatske majke. Ja sam umetnik i tu nema pitanja. Da li bi isto govorili da nas je predstavljala Vitni Hjuston?! Tada bi govorili "najlepši glas brani naše boje". Nije mi bilo potrebno hrabrosti za sve ovo, jer čega da se bojim, malicioznih ljudi? - govorila je i dodala:

foto: Kurir

foto: Kurir

Kantautorka je priznala i da do nje nije došla informacija da je neko sa estrade posebno podržava.

- Od kolega me niko nije podržao. Damir Handanović jeste, ali generalno se ne vole ljudi petljati. Iskreno, nisam čula da je neko komentarisao, možda i jeste ali stvarno nije došlo do mene - izjavila je Martina.

foto: Kurir

Martina i otkrila koga bi volela da vidi na tronu, ukoliko to ne bude ona.

- Nisam žiri da sudim, ali ako bih stajala ispred televizije i gledala, to bi bio Džordži. Talentovan je, ima dobar vajb i super mu je pesmu. Ja taj fazon baš volim, moj tim i ja znamo da pojačamo njegovu pesmu i đuskamo. Kad biste znali samo kada je Rasta izbacio "Habibi" ja sam potpuno poludela. Bila je neka žurka gde su bile diplomate i svi su se nadali džezu i mom fazonu da bih ja na kraju odvrnula Rastu i urlala njegovu pesmu. Ja sam takva, volim novi pravac, veselim se tuđim uspesima. Eto, ako ne budem ja, neka bude Džordži!

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra.

