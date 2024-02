ZBOG PRIJE PADAJU SMENE PO HRVATSKOJ: Gradonačelnik Zadra smenio direktora centra zbog Aleksandrinog koncerta

Branko Dukić, gradonačelnik Zadra, smenio je direktora Športskog centra Višnjik Denisa Karlovića zbog organizacije koncerta pevačice Aleksandre Prijović.

U ovom centru će u junu biti održan koncert Aleksandre Prijović. Dukić je prvo odbio koncert ove popularne pevačice, da bi se nakon toga povukao i predomislio.

- Skupština trgovačkog društva ŠC Višnjik d.o.o. koju predstavlja gradonačelnik Grada Zadra pripremiće odluku o razrešenju direktora tog društva Denisa Karlovića. Skupština će se sazvati iduće nedelje - potvrdio je za Zadarski.hr Ante Ćurković iz kancelarije gradonačelnika.

U saopštenju Dukića se navodi da "već neko vreme postoji narušeno poverenje između direktora i mene kao gradonačelnika, što je rezultiralo ovom odlukom".

"Prvenstveno se to odnosi na nedoslednost u komunikaciji i različitim shvaćanjem prioriteta u delatnosti samog Društva. To nepoverenje produbljeno je i u prigodi razgovora o organizaciji koncerata više izvođača za koje je direktor tražio moju saglasnost, iako to nije uobičajeno za slična događanja za koja direktor oduvek potpuno samostalno donosi odluke. Konačno, manipuliranje netačnim informacijama prema javnosti nanelo je reputacijsku štetu tom trgovačkom društvu i gradu Zadru i potvrdilo nemogućnost daljnje saradnje u uslovima međusobnog nepoverenja. Sva prošla i buduća ulaganja u taj sportski kompleks čine dugogodišnji program razvoja sporta grada Zadra koji se provodi sustavno u više mandata bivših gradonačelnika. Kroz taj program se ulažu značajna proračunska sredstva u nove sportske sadržaje i tako će biti u budućnosti te zahvaljujem na doprinosu direktoru Karloviću koji je učestvovao u više takvih projekata", piše u saopštenju gradonačelnika Zadra.

