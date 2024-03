TANJA IZ VELIKOG BRATA PONOVO NA IVICI BORBE ZA ŽIVOT Evo kako možete da joj pomognete

Tatjana Jovančević pre nekoliko puta je vodila teške životne borbe kada je zdravlje u pitanju i pobedila opaku bolest karcinoma.

Zbog bolesti izgubila je nogu, ali i dojku nedavno. Neko vreme je bila potpuno zdrava i mirna jer je uživala u svojim pobedama i životu.

Redovne kontrole na određeni vremenski period su neuphodne kada je bolest karcinoma u pitanju, te je Jovančevićeva redovno išla na zakazane preglede kako bi bila sigurna da je u potpunosti zdrava.

Nedavno je jedna kontrola unela nemir i novu sumnju da je ponovo životno ugrožena i da joj preti nova borba.

Za Kurir je objasnila o čemu se radi i otkrila da je čekaju nove analize koje mora što pre da uradi kako bi znala da li se bolest vratila.

- To je neka senka koju su videli u dubini dojke i sada treba da se podvrgnem novim analizama da saznamo tačno o čemu se radi, Strah me je ali pobediću to uz Božiju pomoć. Nadam se najboljim rezltatima. Poželjno bi bilo da sve uradi brže ili privatno ali za to nemam trenutno finansijskih sredstava. Ovo nije bolest koju treba staviti na čekanje i iskreno me je strah. Ima puno ljudi i dece koji se leče i svesna sam da nisam jedina, ali trenutno ne mogu sama da odvojim od svojih primanja za privatne analize. Verujem da će i ovoga puta Bog biti uz mene i podići me uz pomoć dobrih ljudi i dati mi snagu. Biću ja opet raspevana i dobro. Verujem u Boga i u sebe - izjavila je Tatjana.

Svojevremeno je govorila o svom iskustvu borbe i lečenja kada su joj predviđali još samo dva meseca života.

- Od tri tumora izvadili su mi dva koja su maligna. Doktor mi je tada predložio amputaciju. Pitala sam ga da li je to jedini način da preživim. Teško sam to podnela, jer se više ne osećam kao žena. Boli me što kada se skinem nema me ni pola, nemam ni nogu ni dojku

Svako ko je u mogućnosti i ko želi da pomogne Tatjani Jovančević da što pre uradi potrebne analize neka se javi upravo njoj putem njenog Instagram naloga srce_lavice.

