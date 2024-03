ASMIN EKSKLUZIVNO ZA KURIR NAKON SVIH INTIMNIH DETALJA KOJE JE ANELI OTKRILA JAVNO: Želim samo da kažem da sam uživao u velikoj...

Aneli Ahmić iznela je u rijalitiju "Elita" niz tvrdnji na račun svog bivšeg partnera Asmina Durdžića o kojima cela Srbija bruji.

Naime, nakon poziva sa Sitom, Aneli je prošetala krug oko imanja sa Đedovićem, kom se i poverila o svemu.

- Mene je mnogo sramota da pričam o ovome, ali on je mene terao na razne stvari - počela je Aneli koja je nastavila da govori o škakljivoj temi nakon što ju je Marko par sekundi ubeđivao.

- Marko, on je mene terao da mu stavljam prste dole - kroz tihi vrisak je rekla ona.

- Koliko mi je samo neprijatno, terao me je da ga zadovoljavam i vibratorom - šokirala je naciju Aneli prošle noći.

Tim povodom kontaktirali smo Asmina Durdžića koji je bio rad da odgovori svojoj bivšoj partnerki.

- Advokat o kojem dotična priča je suvlasnik mog Holdinga 25%. Ona to dobro zna i treba da je bude sram jer mene kao oca svog deteta etiketira kao biseksualca i iznosi našu najdublju intimu. Ja je neću ponižavati i vređati jer nemam razloga za to, niti me izrečene nebuloze dotiču. Ostaću gospodin i reći činjenicu, uživao sam u velikoj ljubavi sa najpoželjnijom ženom na našim prostorima i to dovoljno govori o mojoj muškosti i ukusu za žene, kao i o tome da sam isključivo naklonjen lepim i zgodnim damama. Sve ostalo su gluposti i nebuloze. Kada su svi argumenti protiv mene potrošeni udara se najniže. To je sve što imam da poručim u vezi sa izjavama majke svog deteta koju ne želim da ponižavam i vređam samo iz tog razloga - bio je otvoren za Kurir.

