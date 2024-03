ONA JE JEDNA OD NAJBOGATIJIH VODITELJKI U SRBIJI! Na dan njene svadbe u Africi dogodilo se nešto što ukazuje na VELIKU SREĆU

Aleksandra Gudelj je jedna od najbogatijih voditeljki u Srbiji, rođena je 1984. godine u Zemunu, a oprobala se u više profesija, a kao student se bavila i modelingom. Na televiziji je počela da radi 2008. godine, i ne krije koliko joj posao voditeljke prija.

Osim što je ostvarena na profesionalnom planu, ona i privatno živi bajku. Aleksandra Gudelj je već punih 13 godina u braku sa Veljkom Gudeljom sa kojim ima dva sina Milijana i Damjana i ćerku Emiliju.

Zanimljivo je da se ovaj par venčao u Africi, a potom je u Srbjii organizovao crkveno venčanje.

- Mi smo imali dve ceremonije, jednu na Mauricijusu, gde nas je venčao matičar, i drugu u Beogradu, u crkvi. I onda zamislite koliko mi događaja za prepričavanje imamo - ispričala je uz osmeh Gudeljova za Gloriju svojevremeno.

- Setili smo se kako nam je za oba dana padala kišica i kako je to u Africi znak velike sreće. Čak se pojavila i duga ispod koje smo napravili predivne fotografije. Bilo je tu i zanimljivosti, poput one da me je dever izveo i predao budućem mužu, a potom mi bio svedok, tj. kum na venčanju - rekla je ona, a Veljko je istakao da je supruga uz njega i u dobru i zlu.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Aleksandra me uvek voli istom jačinom, i kada je lepo i kada je teško. To je ona, uvek spremna da voli i bude podrška - rekao je Veljko i dodao da je razvod reč koja se u njihovoj kući ne izgovara.

- Trebalo bi da postoji dobar razlog zašto bi to neko od nas rekao. Kada bi to bio slučaj, onda ni ona ni ja ne bismo više imali potrebu da budemo u ovoj zajednici - zaključio je Veljko.

kurir.rs/gloria/preneo I. L.

Bonus video:

00:09 Karleuša sa ćerkom u provodu