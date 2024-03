MASTER CHEF IZAZVAO OPŠTI HAOS: Nakon burne reakcije publike oglasio se žiri, evo zbog čega je baš Tanja odnela pobedu

Iako je finale prve sezone sprskog "MasterChef"-a završeno, nezadovoljni gledaoci ne prestaju da komentarišu ishod takmičenja.

foto: Printscreen

U finalu su se našle Tanja Simić i Anamarija, a mnogi smatraju da je nepravedno to što je Tanja odnela pobedu. Ono što su svi komentarisali jeste potez člana žirija, Branka Kisića, koji je hvalio Anamarijin desert kada ga je probao SA "Divno", ali joj je dodelio svega 7 poena . Upravo zbog ove njegove odluke, Tanja je odnela pobedu u Master Chef-u, a nakon brojnih reakcija Branko je odlučio da se oglasi i na svom Instagram nalogu.

- Povodom mnogobrojnih komentara, pisama i poruka koje dobijam nakon prikazivanja finala Master Chef Srbija, želim da poručim svima sledeće: Od prvih kuvanja u Master Chefu, ja sam se kao sudija rukovodio samo jednim principom- ko koliko dobro kuva. Lični karakteri, izgled, pol, godište, poreklo, sve to me nije zanimalo. Tako je bilo i u finalu. Ja očekujem od master chefa hrabrost, posvećenost i autentičnost. Na moje veliko razočarenje, Anamarijin desert nije bio ni hrabar ni autentičan. Desert je napravljen od sastojaka koe sam pokazivao na jednom od Masterclassova, a bez ikakve promene glavnog sastojka, tehnike pripreme i na kraju dana ukusa. Zato sam ga ocenio ocenom 7 - napisao je on na svom Instagram nalogu.

Nakon što je osvojila prvo mesto, Tanja Simić je istakla da joj je upravo drugoplasirana Anamarija jedna od najboljih drugarica koje je stekla tokom takmičenja.

foto: Printscreen

- Anamarija mi je jedna od najbližih prijateljica koje sam tamo stekla i želim da joj čestitam, nije bilo prilike do sada, mi jesmo čestitale jedna drugoj još za vreme boravka u "MasterChef" kuhinji, ali evo sada kada su se slegli malo utisci njoj i meni. Zaista je bila fantastičan takmičar, sjajna osoba i njena porodica i suprug i želim da ih pozdravim i da im poželim puno sreće u budućnosti i da uspe i ona u svemu što je zamislila - rekla je Tanja u emisiji na "Prvoj".

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

09:31 STARS EP270