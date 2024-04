VLADO GEORGIJEV UHVAĆEN KAKO PIJE PIVO ZA VOLANOM! Zbog vožnje pod dejtstvom alkohola može i u ZATVOR, evo kakve sve kazne postoje

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije pevača Vlada Georgijeva na kojima konzumira alkohol za volanom.

Naime, jedna stranica na Instagramu podelila je pevačeve slike na kojima je vidno da pije pivo iz limenke dok sedi u automobilu.

- Poznati pevač počinio je krivično delo izazivanje opšte opasnosti konzumirajući alkohol za vreme vožnje - pisalo je ispod fotografija na ovoj stranici uz tvrdnju da su slike nastale u jutarnjim časovima.

Ove fotografije napravile su pravu pometnju na društvenim mrežama, budući da je jedan deo korisnika istih oštro osuđivao Georgijeva, dok je drugi deo njih bio na njegovoj strani navodeći da je automobil u tom momentu bio parkiran, te izostavljen iz saobraćaja.

"Sme da popije gutljaj piva i vozi do 0.2 je dozvoljeno", "Možda pije bezalkoholno", "Ja ovde ne vidim vožnju", samo su neki od brojnih komentara.

10.000 za blagu alkoholisanost, 60 dana zatvora za potpuno pijanstvo

Blaga alkoholisanost do 0,2 mg/ml (promila) kao kaznu za sve one kategorije vozača za koje je zakonom propisana nulta tolerancija na alkohol (vozače sa probnom dozvolom, kategorije vozača A1, A2, AM i A, profesionalce), nosi novčani iznos od 10.000 dinara i isključenje vozača iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nezgode, kazna se povećava na 15.000 do 30.000 dinara.

Umerena alkoholisanost

Za umerenu alkoholisanost (više od 0,2 do 0,5 mg/ml) sleduje mandatna kazna od 10.000 dinara i isključenje iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nesreće kazna se povećava na 15.000 do 30.000 dinara.

Alkotest je jedan od načina utvrđivanja da li je vozač pod dejstvom alkohola

Srednja alkoholisanost

Srednja alkoholisanost (više od 0,5 do 0,8 mg/ml) povlači prekršajni postupak, novčanu kaznu od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 3 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci.

Visoka alkoholisanost

Ako vam se detektuje visoka alkoholisanost (više od 0,8 do 1,2 mg/ml), očekujte pokretanje prekršajnog postupka, novčanu kaznu od 20.000 do 40.000 dinara, 8 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja i zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 4 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci.

Teška alkoholisanost

Teška alkoholisanost (više od 1,20 do 1,60 mg/ml) kao sankcije povlači prekršajni postupak, novčanu kaznu od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 9 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 11 kaznenih poena.

Veoma teška alkoholisanost

Veoma teška alkoholisanost (više od 1,60 do 2,00 mg/ml) podrazumeva, uz prekršajni postupak, još novčanu kaznu od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 14 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 16 kaznenih poena.

Potpuna alkoholisanost, koja se karakteriše i kao „nasilnička vožnja“

Potpuna alkoholisanost, koja se karakteriše i kao „nasilnička vožnja“ (više od 2,00 mg/ml), za vozača znači prekršajni postupak, zatvor od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu 240 do 360 sati, 15 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici i zabranu upravljanja motornim vozilom minimum 9 meseci. Ukoliko je vozač u stanju potpunog pijanstva prouzrokovao saobraćajnu nesreću, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu od 300 do 360 sati, 17 kaznenih poena i zabranom upravljanja motornim vozilom minimum 10 meseci.

Zakon je propisao da se utvrđivanje količine alkohola u krvi vrši analizom krvi i urina, sredstvima i uređajima, ali i kontrolnim zdravstvenim pregledom. Napominje se da vozači imaju pravo žalbe u roku od osam dana, ali to ne odlaže momentalno kažnjavanje. Po istom postupku, dodaje se, biće kažnjeni i vozači koji odbiju alko-test ili pokušaju da pobegnu policiji.

