DANAS JE POSEBAN DAN U DOMU AMIDŽIĆA: Ognjenova Mina podelila fotografiju sa sinom i objavila lepe vesti! (FOTO)

Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića, porodila se 9. marta i na svet je donela sina Peruna.

foto: Instagram, Shutterstock

Ponosni roditelji svakodnevno uživaju sa bebom koja deli fotografije iz porodičnog doma na svom Instagram profilu.

Sada se voditeljka pohvalila na mrežama i otkrila da je njihov mezimac napunio prvih mesec dana.

foto: Printskrin/Instagram

Voditelj je nedavno u jednoj emisiji otkrio i na koga mali Perun liči, a onda priznao otkud ideja za nesvakidašnje ime.

- Videćemo, trenutno, mi smo se složili da ne liči ni na koga, liči sam na sebe. Videćemo u pubertetu šta je od koga povukao, ima kosu, sav je onako čist - istakao je voditelj i dodao:

foto: Printscreen

- Dugo razmišljao o tom imenu, a kad sam predložio Mini, odmah joj se svidelo. Kad sam spoznao "Perun", rekao sam da je to to. Osamdesetih nisam znao ni jednog Ognjena, a ni dan danas ne znam Ognjena starijeg od mene. Meni Perun ima dobru simboliku, nisam ni čuo da se neko zove Perun, mada mi imamo to ime u porodici - otkrio je Amidžić.

Bonus video:

00:42 Ognjen odveo kući Peruna i Minu