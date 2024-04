"OD SAD KRIJEM LOKACIJU ZBOG BRANKA BABIĆA" Biznismen s novom devojkom dojurio u Monako čim je video da mu je bivša tamo

Bivša žena Duška Šarića, Svetlana Dimitrić Ceca, poslala je jasnu poruku doskorašnjem vereniku Branku Babiću koji je sa novom devojkom Ivanom Slipčević, poznatijom kao Tačkasta Mara, dojurio u Monako gde ona boravi već šest dana.

foto: Printscreen, Zorana Jevtić, Dado Đilas

Ceca je na Instagramu okačila svoju fotografiju iz Kneževine uz opis "Krijem lokaciju od sad". To je Dimitićeva objavila kada je videla da je njen bivši dečko sa novom izabranicom na istom mestu gde i ona. Očigledno da Svetlana zna nameru bivšeg izabranika s obzirom na to da mu je poslala ovakvu poruku. Čim je stigao na Azurnu obalu, stručnjak za obrve se odmah čekirao i objavio fotografije na društvenim mrežama na kojima se vidi kako uživa za sve pare u luks restoranima i hotelu. On i influsenserka borave tek tri dana u turističkom centru, ali se sa Cecom za sada, kako saznajemo, nisu sreli iako je Monako druga najmanja država Zapadne Evrope.

- Ceca je sa prijateljicama na putovanju u Monaku. To je jedna od njenih omiljenih destinacija. Konkretno na prvom mestu joj je ST Bart gde je Branko nedavno vodio Maru, a trebao je da ide sa Cecom, a sada kada je video gde se nalazi, odmah je došao. Ne verujem da je slučajno. Ceca zna kako on razmišlja, zato je i stavila taj status - kaže naš izvor i dodaje:

foto: Printscreen

- Taj njihov odnos je bio baš turbulentan i nije imao budućnost. Biznismen je na sve načine pokušavao da zadrži bivšu suprugu Šarića, čak je u njegovoj kući u Ratkovu na jednom zidu naslikao njen lik, ali mu ni to nije pomoglo. Pre nego što je Maru uselio u svoj dom, on je prekrečio taj deo kuće da ne bi bilo problema sa novom izabranicom. Mi bliski prijatelji znali smo da od tog braka nema ništa. Tokom četiri godine tikva je više puta pucala i oni su je sastavljali. Vidimo da mu lepo ide sa Marom, bar ono što se vidi na mrežama - završava naš izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Kako dalje saznajemo, Branko se ponudio da pomogne njenom bivšem mužu Dušku koji od prošle nedelje služi kaznu u kućnom pritvoru. Biznismen je preko prijatelja poslao poruku Šariću da mu stoji na raspolaganju za sve što mu je neophodno, ali naš izvor kaže da ne zna kakav je odgovor dobio Babić od Šarića Pokušali smo da stupimo u kontkat sa Dimitrićevom, ali ona nije odgovarala na naše poruke.

foto: Promo

