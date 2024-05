KURIR SAZNAJE: POMIRILI SE SLOBA RADANOVIĆ I LULE PLJUGICA! Došli smo u posed njihove prve zajedničke fotke ikad

Luka Bijelović poznatiji kao Lule Pljugica i Slobodan Radanović su zakopali ratne sekire. Njih dvojica su sinoć imali nastup u Budvi, svako u svom bloku, a ruku pomirenja, kako saznajemo prvi je pružio Lule.

Do sukoba među njima je došlo još dok je Lule bio deo tima sa Dragomirom Despićem Desingericom.

foto: Instagram

Slobi je zasmetalo njegovo “krštenje publike ” patikom, pa ga je javno isprozivao.

S obzirom na to da su Lule i Desingerica tada bili jedno, Pljugica je zaštitio svog tadašnjeg saborca sa kojim je nedavno I okončao saradnju.

Utisak o novopečenom prijateljstvu sa Slobom je podelio za Kurir.

- Da, tačno je zakopali smo ratne sekire. Sloba je super lik, oduševio me. Cenim njegov rad, ali i to kakav je kao čovek. Bio je to nesporazum, lepo smo se posle nastupa ispričali i pozdravili.

U prilog tome da je sve u redu svedoči i zajednički selfi koji nam je Lule dostavio.

foto: Kurir

