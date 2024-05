"TA NOVA ENERGIJA SE POJAVILA IZNENADA" Bajaga prvi put o životu nakon razvoda: Nadam se da će se osećanja pomiriti...

Momčilo Bajagić Bajaga razveo se od supruge Emilije sa kojom je bio 33 godine u braku iz kojeg su dobili sina Marka i ćerku Anđelu.

foto: ATA images

Bajaga je nedavno viđen sa novom partnerkom, a sada je napravio jedan od retkih izuzetaka i progovorio o tome.

- To nešto novo što mi se dešava je drugačije. Sada sam na prekretnici i ne znam kako će sve to da bude. Nadam se da će se sva ta osećanja pomiriti i da ću se vratiti u normalu. Kada imam koncert isključim se iz svega. To mi dođe kao terapija. Hvale me i momci iz benda da odlično pevam i da jako dobro sviram gitaru - ispričao je Momčilo u emisiji "Ekskluzivno" voditeljki Miri Adanji-Polak.

foto: ATA images

- Ta nova energija se pojavila iznenada. Ljudi to osećaju. Kada dođete na koncert možete da pevate bilo šta, ali ako to nije povezano sa vašim emocijama onda je to bezveze. To se vidi i oseća. Ja sam naučio da se isključim i skoncentrišem na pesme i da ih doživljavam dok ih pevam na nekih poslednjih dvadesetak koncerata - dodao je Bajagić.

foto: Nemanja Nikolić

Bajaga: "Ranije nisam bio zadovoljan"

- Ranije nisam bio zadovoljan. Promenio sam se malo u smislu života i svega ostalog. Sada je na bini samo voda i nikakve druge stvari koje bi mi davale energiju jer sam već došao sa energijom koju sam doneo od kuće kada sam se probudio. To je dosta važno. Lakše sada podnosim koncerte, bolje sam skoncentrisan, i na koncertima, i uopšte - zaključio je Bajaga.

Razveo se nakon 33 godine

- Iako nisam pristalica javnog mnjenja i toga da se stvari iz privatnog života provlače po žutoj štampi... mada verovatno već svi znate... Pa da se i ja oglasim. Zvanično razveden! - otkrio je on pre izvesnog vremena na Fejsbuku.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:07 Bajaga u avg sljedeće godine pravi koncert na hipodromu, povodom 40 god karijere