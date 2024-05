PRIČALO SE DA JE DRUGARICI PREOTELA MUŽA I RODILA MU DVOJE DECE! A evo u kakvom je odnosu sa bivšom ženom njihovog oca

Vesna Đogani uživa u braku sa Đoletom Đoganijem koji je nakon razvoda od pevačice Slađe Delibašić, ubrzo uplovio u drugi brak.

Pričalo se da je Vesna, koja je bila tadašnja Slađina dobra drugarica, preotela muža pevačici, jer je Đole odmah uplovio u vezu sa Vesnom nakon razvoda i postavio je na mesto pevačice grupe "Đogani".

I pored brojnih spekulacija o lošim odnosima Vesne i Slađe, lepa pevačica je priznala da su njih dve u sjajnim odnosima i da njena i Đoletova deca obožavaju Slađu.

foto: Printscreen

- On je prosto obožava, posebno njenu kuhinju i to je mnogo puta rekao. Kada nas Đole okupi za neke bitne datume... Tu budemo svi, i ja i deca, Slađa, njene ćerke... Ja prosto uživam tada. Gledam u svog sina koji sa Slađom funkcioniše neverovatno. Ona je iz Kosovske Mitrovice, kulinar je, volim baš da sprema... mene to nikad toliko nije privlačilo, rekla je Vesna u "Magazin In" pa dodala:

- Kada ona to spremi, onako kako zna, Adriano se oduševi. Slađa je ozbiljna kraljica, majke mi! Oni pričaju, zezaju se, ja sedim, jedem, uživam... top mi je! Slađa obožava i Adriana i Lauru, iskreno, rekla je Vesna i dobila gromoglasni aplauz!

Đole: Verovao sam da ljubav između mene i Slađe nikada neće prestat Đole je jednom prilikom progovorio u emisiji "Relana priča" na Kurir TV u teškom periodu kada se razveo od bivše supruge Slađe, a u medijima se dugo pričalo i pisalo da je za njihov razvod kriva Vesna. - Verovao sam da ljubav između mene i Slađe nikada neće prestati. Čak smo i zajedničku kući napravili od novca koji smo zaradili od pesme Idemo na Mars. Zamišljao sam da ću ja tamo jednog dana kada ostarim sedeti sa porodicom, imati svoje unuke i onda BAM! Desio se raspad. To mi je dotuklo, bio sam potpuno van sebe! To da ti ostavljaš ženu koju voliš, a najvšte stradaju deca. Meni je bilo logično da oni budu sa mamom - rekao je Đogani. Uspomene na ovaj traimatičan period izmamile su mu suze na lice: - Posle toga nisam verovao u ljubav. Bio sam baš onako van sebe. Izvini, vratile su mi se one emocije koje su tada postojale. Znaš ono kada ti se dogodi nešto loše pa se vratiš na to i ponovo proživljavaš.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

00:07 Luna Đogani