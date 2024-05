LUKSUZNA KUĆA U TURSKOJ JAŠARA AHMEDOVSKOG ODUZIMA DAH: U dvorištu bazen, zelenilo, PRAVI RAJ, pevač progovorio i turski jezik

Jašar Ahmedovski poseduje luksuznu kuću u Turskoj, u letovalištu Fetije. On uglavnom tamo odmara od nastupa i fotografije svoje nekretnine često objavljuje na društvene mreže.

foto: Promo/ Ivana Stevanović

Jašar Ahmedovski ima kuću sa bazenom, a kako je ispričao za medije, u ovoj zemlji mu sve odgovara, počev od hrane pa do mentaliteta.

- Najviše volim da idem tamo u maju, kada su temperature prijatne, jul i avgust su jako vrući i onda izbegavam. Tako da budem petnaestak dana krajem maja, početkom juna, a onda opet idem septembar, oktobar i tako svake godine - priča Jašar za Alo i otkriva čime je sve oduševljen.

foto: Printskrin/Instagram

- Ljudi su kao kod nas, hrana kao kod nas, mirna energija i odlično društvo. Fetije su mondensko mesto, nema mnogo turista, nije kao Antalije i te regije gde ima previše gužve. To je još jedan od razloga zašto volim tamo - otkrio je pevač.

Naučio turski jezik

- Znam da pričam, sve ih razumem, dobro mi ide moram da priznam (smeh) - dodao je Jašar.

1 / 5 Foto: Printskrin/Instagram

Jašar je svet proputovao baveći se muzikom, a ističe da su mu neke zemlje još uvek na listi da ih poseti.

- Recimo, mnogo afričkih zemalja i Japan. U taj Japan ću otići pa nek košta šta košta - zaključio je Ahmedovski.

Inače, kako je nedavno istakao Jašar, posebno zadovoljstvo mu pričinjava to što su njegove pesme slušane i među starijom, ali i mlađom generacijom.

foto: Gaja

– To je za svakog umetnika najveće zadovoljstvo da se pesme slušaju generacijski. Sada imam fanove koji dolaze na moje nastupe a imaju 16, 17 godina. To je zaista velika stvar. Ima pevača koji su pevali, ali njihove pesme su zaboravljene. Moje pesme i pesme mojih kolega koji su i sada jako aktuelni i dan danas se slušaju. Moram još jednom da naglasim da je to veliko zadovoljstvo – ponosno je rekao Jašar za Grandonline.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:48 ČESTO PLAČEM JOŠ OD 1994. GODINE! Jašar Ahmedovski priznao da ga bolne emocije obuzimaJu od kad mu se desila TRAGIČNA NESREĆA!