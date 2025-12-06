Slušaj vest

Jelena Jovanović takmičila se 2008. i 2009. godine u popularnom šou programu „Zvezde Granda“, ali tada nije uspela da stigne do finala. Ipak, odmah je privukla pažnju publike i stručnog žirija, koji su je proglasili jednom od najlepših i najkarizmatičnijih takmičarki u istoriji emisije.

Njena harizma, talenat i upečatljiv scenski nastup učinili su da i godinama kasnije mnogi fanovi pamte njen nastup, a Jelena je nastavila da gradi muzičku karijeru, nastupajući na raznim festivalima i koncertima širom regiona.

Iako nije postala članica "Grand" produkcije Jelena nije odustala od pevačke karijere, pa je samostalno krenula estradnim putem. Snimila je nekoliko singlova, a onda se skinula za naslovnicu srpskog "Plejboja" kako bi joj karijera napredovala. Iz istog razloga ušla je 2013. godine u petu sezonu rijalitija "Farma".

Njeno učešće u rijalitiju obeležila je ljubavna veza sa nekadašnjim odbojkašem Edinom Škorićem.

Oni su ljubavnu priču nastavili i nakon rijalitija, ali nije dugo potrajala, pa je Jelena pala u senku drugih pevača.

Danas ima novo zanimanje

Jelena danas ima novo zanimanje. Naime, na Instagram profilu koji koristi osvanule su fotografije na kojima poziva ljude da se pridruže njenom programu koji služi za oporavak želuca, kao i čitavog organizma.

Neke od vežbi podelila je sa prijateljima na pomenutoj društvenoj mreži.