Toma Blek Panters je posle sedam godina medijske ilegale, odlučio da progovori o svemu i to pred kamerama Kurir televizije.

Ekipa emisije "Stars specijal" koja se emituje nedeljom od 15 časova, s muzičarem čija je pesma "Baraba" neizostavna na svakom veselju, s njim se srela, a gde drugo, nego u kafani.

Muzičar priznaje da postoji žal za prošlim vremenima, ali i da danas na sceni ima mnogo pevača.

- Tad je bilo jako opuštenije, nije bilo ovolike žurbe i frke. Naravno da mi to vreme fali, ali šta je - tu je, idemo dalje. Danas ima mnogo pevača i pesama, ali kako brzo dođu, još brže prođu. Mi još uvek držimo tradiciju tih lepih pesama. Ja imam 68 godina i nikada nisam naučio ni jednu pesmu koja se meni nije dopala. Prvo mora da ima emociju, "kardio" i onda sve ostalo. Bio sam veliki prijatelj sa Sašom Popovićem. On je slao one prve generacije "Zvezda Granda" kod mene i rekao im: "Idite kod Tome Pantersa, to je zanat, tamo se uči zanat." Oni su dolazili i učili - prisetio se on.

Toma posebno voli da peva pesme Tome Zdravkovića.

- Ima jedna pesma Tome Zdravkovića koju pevam samo prijateljima i kad sam baš dobre volje. Imao sam čast kad je bila neka godišnjica Tomine i Novičine smrti, da su Tomin i Novičin sin došli kod mene i kad su čuli tu pesmu "Ja nemam prava ni na kakvu sreću", počeli su da plaču. Neverovatno, prelepa pesma - otkrio je Toma.

Muzičar se prisetio i jedne anegdote sa svojim velikim prijateljem Džejom Ramadanovskim.

- Bio je rođendan nekon našem prijatelju na jednom splavu i mi sviramo. Džej je došao pravo sa tezge iz Nemačke. Spektakl, havarija. Sve što je zaradio tad, dao je nama dok smo pevali - prisetio se Panters.

